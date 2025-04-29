3 найкращі українські серіали: Андрій Ісаєнко назвав стрічки, яке можуть стати культовими
- Андрій Ісаєнко назвав серіали "Перші ластівки", "Козаки. Абсолютно брехлива історія" та "Перші дні" як потенційно культові українські проєкти.
- Ісаєнко також виділив "Реальна містика" та "Сліпа" як найгірші серіали.
Український актор Андрій Ісаєнко, зірка серіалу "Жіночий лікар", висловився про українське кіно. Він назвав серіали, які вважає найкращими та найгіршими.
Про це пише Кіно 24 з посиланням на програму Nabari. На думку Андрія Ісаєнка, "Перші ластівки", "Козаки. Абсолютно брехлива історія" та "Перші дні" можуть претендувати на статус культових. Розповідаємо, що відомо про ці стрічки.
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"Перші ластівки"
Молодіжний драматичний серіал складається з двох сезонів, у кожного є своя сюжетна лінія. Події першого починаються 1 вересня, де в школі з'являється нова учениця. Раптом всю школу сколихує самогубство школярки. Слідча намагається з'ясувати, що сталося.
"Перші ластівки": дивіться трейлер онлайн
Події другого сезону розгортаються у великому місті в журфаці престижного університету, куди вступають герої з різних світів. Попри соціальну нерівність студенти живуть звичайним життям, доки в університеті не стається вбивство.
"Козаки. Абсолютно брехлива історія"
Псевдоісторичний серіал розповідає про козацькі пригоди наприкінці XVI століття. Головний герой, простий хлопець Іван, хоче викупити маму з турецького полону й для цього краде майно московського царя.
Йому вдається забрати сережку, яка виявляється чарівною. Але Івану не вдається її зберегти, тому тепер хлопця чекає безліч випробувань і пригод.
"Козаки. Абсолютно брехлива історія": дивіться трейлер онлайн
"Перші дні"
Це драматичний серіал-антологія, який складається з 6 епізодів. Кожен розповідає історію людей, що залишилися в Києві з різних причин у після повномасштабного російського вторгнення в Україну. Це перший український серіал, прем'єра якого відбулась на Netflix разом з Україною ще у 18 країнах Європи.
"Перші дні": дивіться трейлер онлайн
До слова, Андрій Ісаєнко назвав і серіали, які вважає найгіршими. На його думку, це "Реальна містика" й "Сліпа". У "Реальній містиці" намагаються знайти раціональне пояснення загадковим подіям, а в центрі сюжету "Сліпої" – незряча провидиця з села, яка допомагає людям знайти вихід зі складних ситуацій.