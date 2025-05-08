Відомий український актор заступився за скандальний фільм "Раша гудбай": "Це неприйнятно"

Андрій Ісаєнко – відомий український актор, який зіграв у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя". Нещодавно хвилю обговорень у суспільстві викликала його роль у скандальному фільмі "Раша гудбай".

Тема цієї скандальної стрічки є болючою для постраждалих від російської агресії, і, за словами критиків, комедійний жанр є недоречним для її висвітлення. В інтерв'ю для Кіно 24 Андрій Ісаєнко зізнався, що думає про "Раша гудбай" та заступився за свою колегу Катерину Варченко, яка зіграла головну роль.

Дивіться також У мережі завірусився український серіал, який доступний для перегляду онлайн безплатно

Андрій Ісаєнко про скандальний фільм "Раша гудбай": що сказав актор

На думку Андрія Ісаєнка, фільм "Раша гудбай" викликав стільки суперечок і критики, зокрема через те, що не всі глядачі правильно розуміють жанр сатири, але водночас охоче засуджують стрічку. Особливо прикро йому було за колегу – акторку Катерину Варченко, яка виконала головну роль і зазнала потужної хвилі хейту.

Образливо було за Катю Варченко, мою колегу, що виконала головну роль, бо на неї стільки хейту полилося! Хто не знає, вона активна волонтерка, справжня українська активістка, її чоловік зараз на фронті. І люди, коли не розуміють, що таке сатира, вони починають нести такі нісенітниці,

– зазначив Ісаєнко.

До речі, скандальний фільм "Раша гудбай" підірвав мережу коментарями: що пишуть про стрічку.

Він зауважив, що багато критичних зауваг надходять від людей, які навіть не бачили фільм. За словами актора, йому особисто писали із запитаннями, як він міг зніматися в такому кіно, але на його зустрічне запитання, чи вони дивилися стрічку, відповіді не надходило.

Тобто люди починають хейтити, не дивлячись продукт. На мій погляд, це неприйнятно,

– каже Андрій.

Андрій Ісаєнко зазначив, що порадив би глядачам подивитися фільм "Раша гудбай". На його думку, після стількох обговорень та суперечок навколо стрічки варто скласти власне уявлення про неї. Актор вважає, що це якісне сатиричне кіно, яке заслуговує на увагу принаймні заради формування особистої думки.

Повне інтерв'ю з Андрієм Ісаєнком читайте скоро на Кіно 24.