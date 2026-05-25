Закінчіть цю бійню, – росіянин, який став лауреатом Каннського фестивалю, звернувся до Путіна

Відгримів 79-й Каннський кінофестиваль. Свої нагороди отримали найкращі актори, сценарії та режисери.

Гран-прі вручили росіянину Андрію Звягінцеву, який просто зі сцени звернувся до Путіна. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, що саме він сказав та за який фільм російський режисер отримав важливу нагороду Каннського кінофестивалю.

Радимо "Оппенгеймер" і не тільки: 4 фільми з легендарним Кілліаном Мерфі, які пробирають до мурах

Звягінцев звернувся до Путіна зі сцени Каннського фестивалю: що сказав режисер?

Так званий "хороший росіянин" Андрій Звягінцев просто зі сцени Каннський кінофестиваль звернувся до диктатора Путіна. Перед міжнародною аудиторією режисер виступав російською мовою.

Він заявив, що хоче від власного імені звернутися до президента Росії та впевнений, що його слова дійдуть до Путіна.

Єдина людина, яка може зупинити цю м'ясорубку – ви, пан президент Російської Федерації. Закінчіть уже цю бійню. Весь світ чекає на це,

– заявив Звягінцев.

Виступ Андрія Звягінцева на сцені Каннського кінофестивалю: відео онлайн

За словами Звягінцева, сьогодні мільйони людей мріють про припинення численних убивств і кровопролиття. Щоправда, режисер не став називати речі своїми іменами – не назвав війну війною.

За який фільм Звягінцев отримав нагороду?

Андрій Звягінцев після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну не проживає в країні-агресорці. Нині режисер живе у Франції, а нагороду на Каннському кінофестивалі отримав за фільмі "Мінотавр". Стрічка розповідає історію російського бізнесмена, який після 2022 року змушений кардинально змінити своє життя. На тлі повномасштабної війни руйнується все, що здавалося звичним і стабільним.

Важливо зазначити, що Звягінцев публічно засуджував анексію Криму та російське вторгнення в Україну. Водночас російські пропагандистські медіа нічого не писали про його нагороду на Каннському кінофестивалі.

Очевидно, що показувати фільм у Росії не будуть. Однак сам Звягінцев заявляв, що хотів би, аби росіяни побачили цю стрічку хоча б через піратські сервіси.