КМДА вивчає можливість відсторонення Білоуса з Молодого театру через звинувачення в домаганнях

КМДА проводить перевірку, щоб з'ясувати, чи існують правові підстави для відсторонення Андрія Білоуса, художнього керівника Молодого театру. Питання щодо його подальшої діяльності в театрі стало актуальним після низки звинувачень, висунутих акторським складом щодо неналежної поведінки режисера.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на hromadske. Багато акторів висловили прохання про його відсторонення, однак, до департаменту також надійшли звернення від інших працівників театру, які підтримують Білоуса та висловлюють готовність захищати його позицію.

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КМДА з'ясовує, чи є нині підстави для відсторонення художнього керівника Молодого театру Білоуса: що відомо

У департаменті культури Київської міської державної адміністрації повідомили, що отримали два офіційних звернення від колективу Молодого театру стосовно ситуації з Андрієм Білоусом. Перше звернення, підписане 46 працівниками театру, містить вимогу відсторонити або звільнити режисера після того, як проти нього були висунуті звинувачення в домаганнях.

Натомість друге звернення, яке було підписане 94 працівниками Молодого театру, виражає підтримку Білоусу та закликає залишити його на посаді. Підписанти цього листа наполягають, що режисер має право продовжувати виконувати свої обов'язки, оскільки вони не вірять у звинувачення, що були висунуті на його адресу.

У департаменті культури КМДА пояснили, що наразі розглядаються обидва звернення, надані колективом Молодого театру, і вже була ініційована зустріч з працівниками театру для детальнішого розгляду ситуації.

Департамент також уточнив, що відсторонення працівника від виконання обов'язків може бути здійснене лише відповідно до норм, визначених статтею 46 Кодексу Законів про Працю України. Однак таке рішення може бути прийняте тільки після всебічного та об'єктивного вивчення всіх обставин справи та з урахуванням усіх факторів.

Тим часом ситуація з Андрієм Білоусом спричинила широкий резонанс в українському театральному середовищі. Понад 20 театрів з різних куточків країни висловили свою підтримку тим, хто постраждав від можливих домагань, і зазначили важливість обговорення цього питання в суспільстві.

У чому звинувачують Андрія Білоуса

Режисер Молодого театру та викладач Київського національного університету імені Карпенка-Карого Андрій Білоус опинився під звинуваченням у сексуальних домаганнях і надсиланні непристойних повідомлень до студенток.

Скандал став публічним після того, як одна з постраждалих опублікувала анонімне відео на YouTube, в якому вона стверджує, що Білоус надсилав їй фотографії інтимних частин тіла інших студенток і просив її надіслати подібні знімки у відповідь. Крім того, він розпитував її про можливі сексуальні стосунки з одногрупницями та неодноразово запрошував її "на чай".

Зрештою, дівчина таки вирішила розкрити своє ім'я. Вона пояснила, що опублікувала відео за підтримки свого чоловіка, який допоміг їй подолати страх і виступити відкрито. Вона визнала, що такий крок був важким, але необхідним, щоб привернути увагу до ситуації та запобігти можливим подібним випадкам у майбутньому.

Університет Карпенка-Карого, дізнавшись про ці звинувачення, негайно звернувся до Національної поліції з офіційною заявою. Вони попросили правоохоронців перевірити оприлюднену інформацію та надати їй належну правову оцінку.

Окрім цього, юридична служба навчального закладу почала термінову службову перевірку. Вони планують встановити, чи мала місце неналежна поведінка з боку Білоуса в межах його професійної діяльності, а також забезпечити внутрішню реакцію на подібні ситуації.

Для того, щоб отримати більше свідчень і допомогти іншим потерпілим, випускник Київського національного університету театру, кіно і телебачення Валерій Філіпенко ініціював створення анонімної онлайн-форми. Ця ініціатива дозволяє всім, хто постраждав від подібних домагань або став свідком неналежної поведінки, подати свої свідчення без страху бути впізнаним.