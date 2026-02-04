Не тільки Анджеліна Джолі та Ніколь Кідман: світові зірки, які ворогують роками

Навіть у гламурному світі Голлівуду бувають конфлікти, які тривають роками. Зокрема, нещодавно стало відомо, що між Ніколь Кідман та Анджеліною Джолі знову спалахнула ворожнеча.

Ці зірки ворогують уже понад 20 років. Однак вони не єдині. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, що стало причиною конфлікту між Анджеліною Джолі та Ніколь Кідман і хто ще з відомих особистостей ворогує роками.

Що сталося між Анджеліною Джолі та Ніколь Кідман?

Нещодавно стало відомо, що "війна", яка триває між Анджеліною Джолі та Ніколь Кідман протягом 20 років, спалахнула з новою силою. Цього разу причиною стало те, що Ніколь Кідман отримала головну роль у кримінальному серіалі "Скарлетта".

Протягом багатьох років Анджеліна Джолі прагнула отримати цю роль, і, як повідомляють у виданні Radar Online, кіномитці обрали Ніколь Кідман, адже саме вона справила на них найпозитивніше враження після перших показів. Крім того, глядачів уже називають акторку та цю роль одними з найсильніших у її телевізійній кар'єрі. Стрічка вийде у світ лише 11 березня 2026 року. Однак Анджеліна Джолі вважає, що ця роль була "вкрадена".

Інсайдери наголошують, що Ніколь Кідман виявилася сильнішою на етапі перемовин, а також отримала перевагу через те, що останні роки вона активно залучена не лише в акторську кар'єру, а й у продюсерську діяльність. Тоді як Анджеліна Джолі, попри свою неймовірну вроду, не змогла конкурувати з Ніколь Кідман у бізнесі. Суперництво між акторками триває ще з 2000-х років, адже їх завжди порівнювали.

Які ще світові актори ворогують впродовж років?