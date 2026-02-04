Не тільки Анджеліна Джолі та Ніколь Кідман: світові зірки, які ворогують роками
- Ніколь Кідман та Анджеліна Джолі ворогують понад 20 років, причиною останнього конфлікту стала роль у серіалі "Скарлетта".
- Інші відомі конфлікти включають ворожнечу Анджеліни Джолі з Дженніфер Еністон та неприязнь між Джорджем Клуні і Расселом Кроу.
Навіть у гламурному світі Голлівуду бувають конфлікти, які тривають роками. Зокрема, нещодавно стало відомо, що між Ніколь Кідман та Анджеліною Джолі знову спалахнула ворожнеча.
Ці зірки ворогують уже понад 20 років. Однак вони не єдині. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, що стало причиною конфлікту між Анджеліною Джолі та Ніколь Кідман і хто ще з відомих особистостей ворогує роками.
Що сталося між Анджеліною Джолі та Ніколь Кідман?
Нещодавно стало відомо, що "війна", яка триває між Анджеліною Джолі та Ніколь Кідман протягом 20 років, спалахнула з новою силою. Цього разу причиною стало те, що Ніколь Кідман отримала головну роль у кримінальному серіалі "Скарлетта".
Протягом багатьох років Анджеліна Джолі прагнула отримати цю роль, і, як повідомляють у виданні Radar Online, кіномитці обрали Ніколь Кідман, адже саме вона справила на них найпозитивніше враження після перших показів. Крім того, глядачів уже називають акторку та цю роль одними з найсильніших у її телевізійній кар'єрі. Стрічка вийде у світ лише 11 березня 2026 року. Однак Анджеліна Джолі вважає, що ця роль була "вкрадена".
Інсайдери наголошують, що Ніколь Кідман виявилася сильнішою на етапі перемовин, а також отримала перевагу через те, що останні роки вона активно залучена не лише в акторську кар'єру, а й у продюсерську діяльність. Тоді як Анджеліна Джолі, попри свою неймовірну вроду, не змогла конкурувати з Ніколь Кідман у бізнесі. Суперництво між акторками триває ще з 2000-х років, адже їх завжди порівнювали.
Які ще світові актори ворогують впродовж років?
- Анжеліна Джолі ворогує також із відомою акторкою Дженніфер Еністон. Конфлікт виник після зйомок фільму "Містер і Місіс Сміт", коли Джолі розпочала стосунки з Бредом Пітом, що призвело до розлучення Дженніфер Еністон з актором.
- Також відомо про публічну неприязнь між Джорджем Клуні та Расселом Кроу. Сварка виникла після висловлювань Кроу щодо рекламної діяльності Клуні, і між ними залишаються напружені стосунки як в особистому житті, так і в професійних колах.
- Крім того, існує сильний конфлікт між акторами фільму "Щоденник пам'яті" – Райаном Гослінгом та Рейчел Мак-Адамс. За інформацією у мережі, вони не могли терпіти одне одного на знімальному майданчику через абсолютно різні підходи до роботи. Однак, що цікаво, після зйомок у них навіть виник романтичний зв'язок, який згодом завершився розривом.