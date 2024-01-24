Оголошено номінантів на антипремію Золота малина-2024: перелік найгірших фільмів

Організатори антипремії Золота малина-2024, яка традиційно визначає найгірших акторів, режисерів, сценаристів та фільми року, оголосили повний список номінантів. Серед них – Дженніфер Лопес, Меган Фокс і Він Дізель.

23 січня оголосили остаточні списки номінацій на Оскар-2024, серед яких найкращі творіння. Тому дізнайтесь в матеріалі, хто ще поповнив ряди найгірших та який фільми є лідером за кількістю категорій цього року.

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Золота малина-2024: список номінантів

Найгірший фільм:

"Той, хто виганяє диявола: віруючий"

"Нестримні 4"

"Мег 2: безодня"

"Шазам: Лють богів"

"Вінні-Пух: кров та мед"

Найгірший режисер:

Скот Во

Девід Гордон

Грін Пейтон Рід

Бен Вітлі

Рис Фрейк-Уотерфілд

Найгірший актор:

Рассел Кроу

Він Дізель

Кріс Еванс Джейсон

Стейтем Джон Войт

Найгірша акторка:

Ана де Армас

Меган Фокс

Сальма Хайєк

Дженніфер Лопес

Хелен Міррен

Найгірший актор другого плану:

Мел Гібсон

Майкл Дуглас

Білл Мюррей

Франко Неро

Сільвестр Сталлоне

Найгірша акторка другого плану:

Кім Кетролл

Бай Лін

Люсі Лью

Мері Стюарт Мастерсон

Меган Фокс

Найгірший екранний дует:

Будь-які два "нещадних найманці" ("Нестримні 4")

Двоє інвесторів, які витратили 400 мільйонів доларів на купівлю прав для рімейка ("Той, хто виганяє диявола: віруючий")

Ана де Армас та Кріс Еванс, що не склали іспит з екранної хімії ("Без відповіді")

Сальма Хайєк і Ченнінг Татум ("Супер-Майк: останній танець")

Вінні-Пух і П'ятачок у ролі кровожерливих убивць ("Вінні-Пух: кров і мед")

Джон Войт ("Милосердя")

Найгірший приквел, рімейк, ріп-офф або сиквел:

"Вінні-Пух: кров та мед"

"Той, хто виганяє диявола: віруючий"

"Індіана Джонс та колесо долі"

"Нестримні 4"

"Людина-мураха та оса: квантоманія"

"Людина-мураха та оса: квантоманія": дивіться онлайн трейлер фільму

Найгірший сценарій:

"Вінні-Пух: кров та мед"

"Той, хто виганяє диявола: віруючий"

"Індіана Джонс та колесо долі"

"Нестримні 4"

"Шазам: Лють богів"

Лідер за кількістю номінацій Золотої малини-2024

Лідером за кількістю номінацій став фільм "Нестримні 4". Витрати на зйомки цієї кінокартини оцінюються приблизно у 100 мільйонів доларів.

Сюжет розгортається навколо чоловіків, які отримують завдання врятувати людство від можливої ядерної війни. Лідер терористичної організації задумав нелегальний транспорт ядерної зброї, що може призвести до загрози знищення світу. Таким чином, головні герої розробляють план порятунку.

"Нестримні 4": дивіться онлайн трейлер фільму