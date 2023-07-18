"Відчував себе сільською зіркою": інтерв'ю з Вельбоєм про початок акторської кар'єри

На великі екрани 3 серпня 2023 року виходить новий український фільм "Королі репу". Одну з головних ролей зіграв відомий артист Антон Вельбой.

Музикант грає сільського репера Женю "Арахіса", найкращого друга головного героя "Казана". Він мріє стати репером, виступати на відомих майданчиках, і взагалі є доволі оптимістичним і веселим хлопцем.

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Цікаво, що для Антона ця роль – дебютна у великому кіно. 24 Канал запитав в актора, як відбувалося фільмування, чи легко було увійти в образ героя, які плани на життя. Про все це читайте у розмові з Антоном Вельбоєм у межах проєкту "Інтерв'ю24".

Інтерв'ю з Антоном Вельбоєм

Що відомо про героя Антона Вельбоя у фільмі "Королі репу"

Антоне, привіт, розкажіть про свого героя. Який Арахіс, на ваш погляд? Чим він вас зачепив?

"Арахіс" – простий як двері сільський чувак, який особливо не підбирає слів та вірить у те, що вони з "Казаном" роблять. Дещо інфантильний та наївний, але впевнений в собі.

Мені подобається його простота і комічність, впевненість, та іноді доля грає з ним злі жарти.

Чи схожі ви з ним, які у вас спільні риси?

Дещо схожий, я такий же хлопець з провінції як і він.

Чого ви навчилися для ролі Жені? Чи були якісь складнощі у підготовці до ролі, як ви їх долали?

Сценічному бою, я ніколи не бився до цього. Це насправді було складнувато, але цікаво.

Щоб органічно виглядати в кадрі, не тільки Антону Вельбою довелось дечому повчитися. Наприклад, актор Михайло Дзюба брав уроки з екстремального водіння, адже його герой впевнено ганяє на старенькій тачці сільськими дорогами. Також він вчився читати реп і потрапляти в біт, хоча і до знімання фільму писав тексти.

"Королі репу" 2023: дивіться трейлер

Який момент на зйомках був найцікавіший

Скажіть, це ваш перший досвід зйомок саме у повнометражному кіно? Що було найприємнішім на знімальному майданчику?

Так, перший. Найприємнішим було читати реп на сцені, бо я не репер, але це було дуже цікаво. Я справді відчував себе сільською зіркою.

Режисер Мирослав Латик зауважив, що на фільмуванні все було ніжно і з любов'ю, а найскладнішім для нього було перероблення сценарію. Він додав деякі сцени з бандитами та переписав усі сцени Казана і Свєти.

Ваші батьки – музиканти, скоріше за все, це вплинуло на ваш вибір. Пригадайте, як батьки відреагували, коли ви обрали шлях артиста?

Авжеж, вони підтримали.

Ви працюєте в різних жанрах. Чи є улюблений? У "Королях репу" ви читали реп дуже природно!

Я вважаю себе попартистом, тому реп для мене був новинкою, але мені дуже сподобалось.

Антон Вельбой на зйомках фільму "Королі репу" / Пресслужба фільму

Кого з музикантів слухає Антон Вельбой

У фільмі "Королі репу" разом із Вельбоєм зіграла актриса Ірма Вітовська. Вона з'явилася у ролі Нінки "Обочини" – сільської повії, як кажуть люди.

Чи маєте кумира серед музикантів? Кого самі слухаєте? Чи просто любите?

Дуже люблю творчість Сашка Чемерова з українського, а з закордонного – The Weeknd та Post Malone.

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Як проводите свій вільний час? Чим займаєтеся? Чи маєте хобі?

Люблю грати на гітарі та придумувати всілякі цікаві пісні.

Чи закоханий зараз музикант і, чи вважає себе секс-символом

Ви зараз закохані?

Так. Любов – це дарунок, коли в людини є любов і кохання вона стає щасливою.

Який останній романтичний вчинок зробили?

Ні, це не про мене. Будь-які романтичні штуки для мене – це виклик.

Як думаєте, чи обов'язкова для актора сім'я, чи артист повинен бути таким вільним секс-символом?

Не знаю. Думаю, артист нічого не повинен. Хочеш заводь сім'ю, хочеш будь секс-символом.

Вважаєте себе секс-символом? І чи плануєте сім'ю?

Себе секс-символом не вважаю, навіть дещо смішно з цього. Сім'ю планую.

Антон Вельбой у стрічці "Королі репу" / Пресслужба фільму

Чим займаєтеся у вільний час?

Маю хобі, граю на гітарі. Можу собі сам готувати сніданок, та навіть мити посуд, але зазвичай лінуюся.



Скажіть, популярність – це приємно? Як реагуєте, коли вас впізнають на вулицях?

Популярність – це незвичайно. Іноді навантажує голову те, що тебе можуть зненацька впізнати.

Якщо вам знову запропонують роль в кіно, що скажете?

Я скажу: "Летс гоу, про шо?".

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Про що мріє Wellboy

Про що мріє музикант Wellboy і про що мріє хлопець Антон Вельбой?

Я мрію видавати якісний музичний і арт продукт, грати з формами й бути успішним артистом як Вельбой, а Антон мріє про закінчення війни, щастя та здоров'я своїх близьких.

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