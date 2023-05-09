"Ми з нею схожі": Антоніна Хижняк озвучила королеву Шарлотту у 3 сезоні "Бріджертонів"

"Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів" вийшла на Netflix 4 травня в українському дубляжі. Глядачі запевняють – наша озвучка найкраща. Які українські зірки стали голосами головних героїв серіалу – читайте далі.

24 Канал запитав Антоніну Хижняк, які в неї враження від роботи над спінофом "Бріджертонів". За словами зірки, вона обожнює біографічні історії, а працювати спільно з Олександром Погребняком – ще одне задоволення.

Дивіться також "Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів" на Netflix: опис усіх серій та чесні відгуки на серіал

Антоніна Хижняк про озвучку Індії Ріа Амартейфіо (королеви Шарлотти)

Так, як, робота над озвучення тривала досить давно, за словами Антоніни Хижняк, "спогади трішки стерлися". Однак, актриса поділилася, що працювала у неймовірній команді. "Режисерка дубляжу – Людмила Петриченко. Мій головний партнер, чоловік у серіалі, це неймовірний Олександр Погребняк – актор кіно і дубляжу. Це наша не перша робота разом. Мені дуже подобається, як ми звучимо в дуеті".

Мені сподобалося. Було легко і приємно дублювати цю героїню, бо ми з нею схожі по фізіономічних якостях: плюс-мінус одна статура, вік. Я дуже часто дублюю темношкірих акторок. У них абсолютно своя манера існування, звучання, голосові зв’язки. Мені дуже подобається працювати за проєктами такого роду, бо я взагалі люблю історичні всілякі реконструкції, біографічні серіали тощо,

– сказала Антоніна Хижняк 24 Каналу.

Актриса наголосила, що зараз надзвичайно важливо те, що "ми боремося за українського глядача і слухача в цьому сегменті Netflix". "Я тільки за те, щоб люди обирали українську озвучку і дубляж. Бо ми насправді вкладаємо туди дуже багато сил, намагаємося передати всі відтінки емоцій для того, щоб це було приємно слухати та виглядало правдиво. Тому я дуже вдячна за таку можливість", – доповнила зірка.

Принц Георг та королева Шарлотта у 3 сезоні "Бріджертонів" / Netflix

Про те, що Антоніна Хижняк озвучила Шарлотту, ми дізналися нещодавно – зірка поділилася своїм успіхом у сторіс. Глядачі з великим задоволенням переглянули серіал, а головне – похвалили український дубляж:

"Це чудовий сезон серіалу "Бріджертони". Дякую, за хороший дубляж. Картинка неймовірна",

"Це неперевершено! Просто апогей емоцій",

"Серіал цікавий. Немає такого, що ти змушений спершу передивитися перші серії, щоб стало захопливо спостерігати за подіями. Мені подобається. А український дубляж – просто прекрасний. Я вдячна, що маю можливість дивитися серіал українською".



Антоніна Хижняк озвучила королеву Шарлотту у "Бріджертонах" / Скриншот сторіс

Цікаво Що подивитися після роботи: 5 мінісеріалів на Netflix для відпочинку

Про що розповідає серіал "Бріджертони: Історія королеви Шарлотти"

Костюмована драма розповідає неймовірну історію кохання та шлюб між королевою Шарлоттою з англійським королем Георгом. Головні ролі зіграли Індія Амартейфіо та Корі Мілкріст. Серіал має 6 епізодів.

"Бріджертони: Історія королеви Шарлотти": дивіться трейлер