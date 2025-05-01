Її просто не впізнати: приголомшливе фотопорівняння Антоніни Хижняк у її найвідоміших ролях
- Антоніна Хижняк відома своїми ролями у "Спіймати Кайдаша", "Ключі від правди" та "Коли ти вийдеш заміж?", де вона показала свій акторський діапазон та харизму.
- У "Ключі від правди" вона грає головну роль Валерії, яка намагається розкрити правду про смерть свого брата, працюючи в готелі "Ліберті".
- У "Спіймати Кайдаша" Хижняк втілила харизматичну Мотрю, а в "Коли ти вийдеш заміж?" зіграла роль Лори, королеви вечірок.
Українські актори продовжують дивувати глядачів, постійно приміряючи на себе все нові й несподівані образи. Їхні ролі стають дедалі яскравішими, а майстерність вражає все більше і більше.
Однією з таких талановитих акторок є Антоніна Хижняк – зірка, яка не боїться сміливих перевтілень і щоразу відкриває себе по-новому. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали для вас фотопорівняння зірки серіалу "Ключі від правди" у її найвидатніших ролях.
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Фотопорівняння Антоніни Хижняк у найпопулярніших ролях
"Спіймати Кайдаша"
Одна з найвідоміших ролей Антоніни Хижняк – Мотря у серіалі "Спіймати Кайдаша".
У цій стрічці акторка втілила харизматичну, норовливу "дівку з перцем", чиї цитати українці пам'ятають і досі.
Антоніна Хижняк у серіалі "Спіймати Кайдаша" / Кадр із серіалу
"Ключі від правди"
У серіалі "Ключі від правди" Антоніна Хижняк виконала головну роль – Валерії. Її героїня працює в поліції й переживає трагедію: загинув її брат. Усі вважають його вбивцею, але Валерія впевнена, що це не так, і вирішує самостійно з'ясувати правду.
Заради розслідування вона влаштовується до готелю "Ліберті", де на неї чекає цілий клубок загадкових подій і труднощів. У цьому проєкті Антоніна постає в образі справжнього борця за справедливість і закон.
Антоніна Хижняк у серіалі "Ключі від правди" / Кадр із серіалу
"Коли ти вийдеш заміж?"
У культовій романтичній комедії "Коли ти вийдеш заміж?" Антоніна Хижняк зіграла роль Лори – тієї самої шаленої одногрупниці з університету, королеви вечірок і авантюрних пригод. З нею завжди весело, хоча іноді й небезпечно. Але Лора не зупиниться навіть після весілля.
Антоніна Хижняк у фільмі "Коли ти вийдеш заміж?" / Кадр із фільму
Акторський діапазон Антоніни Хижняк, харизма і здатність змінюватися з ролі в роль давно підкорили серця українських глядачів вже не один раз і точно зроблять це знову.