Антоніо Бандерас з'явиться у серіалі про серійного вбивцю у ролі кримінального репортера

Антоніо Бандерас повернеться на телебачення, щоб зіграти італійського кримінального репортера Маріо Спеці в екранізаціїї роману "Флорентійський монстр". Про сюжет та деталі зйомок - читайте на Кіно 24.

Спеці написав книгу The Monster of Florence: A True Story у співавторстві з американським письменником Дугласом Престоном. У романі детально розповідається про спільне розслідування відомої серії вбивств, які скоїв серійний вбивця в Італії з кінця 60-х до середини 80-х років ХХ століття.

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Займатися серіалом буде кінокомпанія Studiocanal. Проєкт складатиметься з 6-ти серій. Режисером виступить Ніколай Арсель ("Темна вежа", "Королівський роман"). Сценаристами виступлять Арсель та Андерс Томас Єнсен ("Лицарі справедливості"). Антоніо Бандерас та Емануель Нуньєс виступлять виконавчими продюсерами.

Книга та серіал, заснований на ній, розповідають реальну історію наших розшуків вбивці та нашого лякаючого інтерв'ю з ним. Як не дивно, Маріо і я були втягнуті в болісну прокурорську вендету: наші телефони прослуховувалися, нас переслідувала та погрожувала поліція, нас звинувачували в участі в сатанинських ритуалах. Це завершилося арештом Маріо та звинуваченням в тому, що він сам є Флорентійським монстром,

– прокоментував Престон.

Відомо, що зйомки серіалу відбуватимуться у Флоренції, Сардинії і Тоскані.

Чому варто чекати на серіал "Флорентійський монстр"

Автори серіалу запевняють, що в серіалі нам розкажуть епічну історію, в якій є буквально все:

захоплююча таємниця вбивства,

сатанинські культи,

гангстери,

корумповані полісмени,

велика змова.

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Варто додати, що нещодавно Антоніо Бандерас зіграв Пабло Пікассо в другому сезоні "Генія"(2018). Він також з'являється в комедійному бойовику "Тілоохоронець дружини кілера", який зараз йде на широких кіноекранах. Наступного разу шанувальники автора побачать його в головній ролі з Пенелопою Крус в іспанської комедії "Офіційний конкурс" режисерів Маріано Кон та Гастона Дюпрата.