Антоніо Бандерас зіграє у "Індіана Джонс 5"
Джерело:Deadline
У Голлівуді відбувається знімальний процес нового фільму про Індіану Джонса. Твірці фільму розсекретили ще одного актора, який зніметься у стрічці. Ним став Антоніо Бандерас, він приєднається до Гаррісона Форда, який зіграє головну роль. Прем’єра фільму запланована на літо 2022 року.
Кого саме буде грати іспанська зірка – поки невідомо. Що нам відомо про цей проєкт сьогодні та які актори вже отримали головні ролі – дізнавайтесь у матеріалі.
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Сюжет "Індіани Джонс 5"
Невгамовний авантюрист Індіана Джонс (Гаррісон Форд) не збирається звикати до тихого життя. Як і колись, він здатен знайти вихід з будь-якої ситуації, навіть самої безнадійної. Ніяка халепа не змусить його відмовитися від наміченої цілі, і жодні перешкоди не зупинять його. Тож глядачі знову побачать карколомні пригоди улюбленого героя.
Режисером пригодницького бойовика "Індіана Джонс 5" став Джеймс Менґолд, а сценаристом виступив Стівен Спілберг – режисер попередніх 4-х частин фільму.
Акторський склад
- Гаррісон Форд;
- Фібі Воллер-Брідж;
- Мадс Міккельсон;
- Антоніо Бандерас.
Актори "Індіани Джонс 5" / Фото Screen Realm
Що відомо про "Індіану Джонс"
Попередній фільм серії вийшов на екрани у 2008 році. Відтоді не згасав інтерес до появи на екранах нових пригод героя. Чотири попередніх фільми зібрали у світовому прокаті сумарно майже 2 мільярди доларів при загальних витратах на виробництво в 279 мільйонів.
"Індіана Джонс 5" вийде на екрани через 40 років після прем’єри першого фільму.