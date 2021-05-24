Аня Тейлор-Джой, зірка "Ферзевого гамбіту", у новому хорорі "Минулої ночі в Сохо": тизер

24 травня 2021 , 08:56
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Focus Features на своїй ютуб-сторінці представила тизер нового фільму Едґара Райта. Прем'єра стрічки "Минулої ночі в Сохо" відбудеться 22 жовтня 2021 року.

У січні 2019 року Едґар Райт повідомив, що його наступною роботою буде психологічний фільм жахів, за сценарієм Крісті Вільсон-Кернс. Фільмування картини розпочалося 23 травня 2019 року, а завершилося 30 серпня 2019 року. Автори фільму черпали натхнення з таких британських хорорів: "А тепер не дивися" Ніколя Рога та "Відраза" Романа Поланскі. 

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Сюжет хорору "Минулої ночі в Сохо"

Молода дівчина, яка захоплюється дизайном одягу, таємничо потрапляє в 1960-ті роки і там зустрічає свою кумирку – неперевершену співачку, яка тільки от починає кар’єру. Однак, Лондон – зовсім не такий, як здається.


Аня Тейлор-Джой у фільмі "Минулої ночі в Сохо" / Фото Focus Features

Актори та ролі у фільмі "Минулої ночі в Сохо"

  • Аня Тейлор-Джой – Сенді;
  • Томасін Мак-Кензі – Елоїза;
  • Метт Сміт;
  • Діана Рігг – міс Коллінз;
  • Рита Ташінґем – Пеггі Тернер;
  • Теренс Стемп;
  • Джессі Мей Лі – Лара;
  • Майкл Аяо;
  • Синнове Карлсен – Йокаста;
  • Ліза Макгріллз;
  • Маргарет Нолан.

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"Минулої ночі в Сохо" 2021: дивіться тизер 

 

Автор: Наталія Гулій