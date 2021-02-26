Ефектне пограбування багатих зомбі: вийшов перший тизер фільму "Армія мерців" Зака Снайдера

Netflix оприлюднив перший тизер-трейлер до фільму "Армія мерців" (Army Of The Dead) від режисера Зака Снайдера. Шик Вегасу, мільйони готівкою та зомбі в дорогих костюмах – фільм обіцяє бути цікавим.

Першим тизером у своєму акаунті в твіттері поділився режисер Зак Снайдер. Netflix описує цей фільм як жорстокий, неповажний та захопливий.

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Що сталося у Вегасі, має залишатися в Вегасі,

– коротко прокоментував Снайдер новий тизер.

Сюжет фільму "Армія бійців"

Це бойовик для глядачів віком від 16 років. Його сценаристами є Зак Снайдер, Шей Хаттен і Джобі Гарольд.

В основі історії – команда найманих грабіжників, які ризикують і відправляються у Лас-Вегас під час навали зомбі. Вони вважають, що це ідеальний час для того, щоб пограбувати казино.

Прем'єра стрічки відбудеться на стрімінговому сервісі Netflix 21 травня 2021 року.

Фільм "Армія бійців": дивитися трейлер

Акторський склад

У фільмі знялися: