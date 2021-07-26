Netflix опублікував трейлер приквелу "Армії мерців"
26 липня 2021 , 17:00Читать новость на русском
Джерело:Ютуб Netflix
Прем’єра "Армії мерців" відбулася трохи більше двох місяців тому, а його приквел – комедійний бойовик – "Армія злодіїв" (Army of Thieves) отримав перший трейлер. Стрічка вийде восени 2021 року.
Написав приквел один з сценаристів "Джона Уіка 3" – Шей Гаттен.
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Що розповідатиме приквел "Армії злодіїв"?
Пригоди приквелу відбуваються ще до початку подій у фільмі "Армії мерців". Головним героєм стане Маттіас Швайґгефер, який зіграє роль Людвіга Дітера – вправного зломника сейфів.
Кадр з приквелу "Армія злодіїв" / Фото Кіноріум
Акторський склад "Армії злодіїв"
- Маттіас Швайгхьофер – Людвіг Дітер;
- Наталі Еммануель – Гвендолін;
- Гуз Хан – Рольф;
- Петер Сімонішек.
"Армія злодіїв" 2021: дивіться трейлер