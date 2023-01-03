"Аватар: Шлях води": як виглядають актори, які зіграли в шедеврі Джеймса Кемерона

16 грудня 2022 року, після 13 років очікування, на великі екрани кінотеатрів вийшов фільм Джеймса Кемерона "Аватар: Шлях води". Стрічка отримала чимало схвальних відгуків від критиків та глядачів. Хто ховається за головними персонажами шоу – дізнайтеся на Кіно 24.

Другий фільм "Аватар: Шлях води" занурюється у водні царства, істот та людей, що населяють прибережні береги, острови, рифи та морські глибини. Тривалість стрічки складає 3 години 10 хвилин. Дія починається в лісовій нації На'ві, де Джейк Саллі (Сем Вортінгтон) вперше зустрів кохання всього свого життя Нейтірі (Зої Салдана), але повернення Небесних Людей (військових і морських піхотинців Землі) змушує їх бігти ген за обрій. Якщо хочете дізнатися більше про персонажів — читайте далі.

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Головні актори "Аватару: Шлях води" та їхні ролі

Сем Вортінгтон – Джейк Саллі

Сем Вортінгтон повернувся у франшизу "Аватар" у ролі Джейка Саллі, який тепер постійно живе як На'ві. Джейк – лідер лісового племені Пандори, відомого як народ Оматікайя.

"Це праця кохання, а не створення фільму. Ось що це схоже. Ми робили те, чого ніколи раніше не робили. Ми з Джеймсом Кемероном ладнаємо", – прокоментував процес виробництва Сем Вортінгтон.

Сем Вортінгтон в ролі Джейка Саллі / Колаж 24 каналу

Сігурні Вівер – донька Джейка та Нейтірі

Сігурні Вівер в першому "Аватарі" зіграла вчену Грейс, але у "Шляху води" вона повертається з іншим персонажем: прийомною дочкою-підлітком Кірі, Джейка та Нейтірі. Вівер сказала журналу Empire, що було не так вже й складно стати на місце дівчинки-підлітка.

Сігурні Вівер в ролі доктора Грейсі Огустін / Колаж 24 каналу

Зої Салдана – Нейтірі

Зої Салданья повторила свою роль Нейтірі, дружини Джейка Саллі та одного з найкращих воїнів народу Оматікайя. Акторці вдалося затримати подих під водою на п'ять хвилин під час зйомок сцен із пірнанням. Салдана сказала Variety, що шанс попрацювати з Джеймсом Кемероном – це співпраця, яка буває раз у житті.

Зої Салдана в ролі Нейтірі / Колаж 24 каналу

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Кліфф Кертіс – Тоноварі

Кліфф Кертіс грає Тоноварі, вождя племені Меткайну. "Це піковий досвід для мене", – сказав він пресі під час показу фільму. "Мені просто подобалося це все. Мені подобалося бути у воді. Це було справжнім будинком для мене, мені було дуже комфортно".

Кліфф Кертіс в ролі Тоноварі / Колаж 24 каналу

Кейт Вінслет – Ронал

Кейт Вінслет приєдналася до франшизи "Аватар" у ролі Ронал з водного племені (відомого у фільмі як Меткайна) та дружини вождя племені Тоновіри (Кліффа Кертіса). Ронал вагітна, але вона все ще їде у бій, щоб захистити свою батьківщину. "Вона сильна. Воїн", – розповіла Вінслет про свого персонажа журналу Empire.

До речі, Вінслет встановила рекорд під час зйомок фільму, затримавши подих на 7 хвилин та 15 секунд. Більше про це читайте тут.

Кейт Вінслет в ролі Ронал / Колаж 24 каналу

Британ Далтон – Ло'ак, другий син Джейка Саллі та Нейтірі

Британ Далтон грає Ло’ака, другого сина Джейка та Нейтірі, який трохи запальний, коли справа доходить до виконання наказів батьків. Ло’ак завжди потрапляє у великі неприємності, тому що не може точно дотримуватися правил свого батька. "Він бунтар, з тих, хто потрапляє в біду", – сказав Далтон.

Британ Далтон в ролі Ло'ака, другого сина Джейка Саллі та Нейтірі / Колаж 24 каналу

Крім них, у фільмі зіграли:

Джованні Рібізі – Паркер Селфрідж;

Еді Фалко – генерал Ардмор;

Мішель Єо – Доктор Каріна Мог;

Джемейн Клемент – Доктор Ян Гарвін;

Уна Чаплін – Варанг.

Цікаво про "Аватар 2"

"Шлях води" — перший із чотирьох запланованих сиквелів "Аватара", які Кемерон випускатиме раз на два роки до 2028 року. Події стрічки в основному відбуваються під водою в океані. "Аватар: Шлях води" вважається одним із найдорожчих фільмів в історії кінематографа. Він демонструє світ Пандори, а також персонажів Нааві, що повертаються, яких грають Сем Вортінгтон і Зої Салдана.

"Аватар: Шлях води" зараз йде в кінотеатрах. Фільму знадобилося два тижні, аби зібрати у світовому прокаті 1 мільярд доларів. Відомо, що тільки три стрічки у цьому році змогли зібрати у прокаті такі гроші, це: "Топ Ґан: Меверік" та "Світ Юрського періоду: Домініон".

Як зазначив сценарист і режисер Лайам О'Доннелл, у процесі створення фільму Кемерон використав 15 камер, дві з яких були сфокусовані на обличчі кожного актора, а також використання підводної зйомки та "інфрачервоного захоплення глибини для розміщення комп'ютерних персонажів у кадрі".

"Аватар: Шлях води": ливіться трейлер