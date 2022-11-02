Новий трейлер "Аватар: Шлях води" – Джеймс Кемерон про повернення на Пандору і зйомки під водою

У середу, 2 листопада, після прем'єри серіалу "Доброго ранку, Америко" був випущений новий повнометражний трейлер фільму під назвою "Аватар: Шлях води". Прем’єра фільму запланована на 16 грудня 2022 року.

"Шлях води" — перший із чотирьох запланованих сиквелів "Аватара", які Кемерон випускатиме раз на два роки до 2028 року. За інформацією The Hollywood Reporter показ стрічки триватиме 3 години 10 хвилин – на понад 30 хвилин більше, ніж у першого фільму "Аватар".

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"Аватар: Шлях води" – дивіться другий трейлер довгоочікуваного фільму

"Аватар: Шлях води", дія якого, як випливає з назви, в основному відбувається під водою в океані, вважається одним із найдорожчих фільмів в історії кінематографа. Він демонструє світ Пандори, а також персонажів Нааві, що повертаються, яких грають Сем Вортінгтон і Зої Салдана.

Як зазначив сценарист і режисер Лайам О'Доннелл, у процесі створення фільму Кемерон використав 15 камер, дві з яких були сфокусовані на обличчі кожного актора, а також використання підводної зйомки та "інфрачервоного захоплення глибини для розміщення комп'ютерних персонажів у кадрі".

"Аватар: Шлях води": дивіться трейлер

Аби кадри були більш переконливі, режисер занурився на дно Маріанської западини та став третьою людиною у світі, яка наважилась на це. Акторський склад фільму, зокрема Сігурні Вівер та Кейт Вінслет, а також члени знімальної групи, були навчені дихати під водою протягом двох-трьох хвилин, щоб знімати багато сцен фільму.

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Тизер до фільму, який вийшов у травні

Тизер вийшов 4 місяці тому на ютуб-каналі Disney в 4K роздільній здатності. За добу ролик набрав шалену кількість переглядів – понад 10 мільйонів! Передбачуваний бюджет картини становить 250 мільйонів доларів.

У відео не так багато натяків на сюжет, але неймовірно зображені візуальні ефекти. Пандора виглядає більш приголомшливою, ніж будь-коли. У тизері показані Джейк Саллі та Нейтірі, яких озвучили Сем Вортінгтон і Зої Салдана, що летять у небі й плавають під водою з новими істотами.

Єдина фраза у трейлері звучить від Джейка, який каже: "Я знаю одну річ. Хоч би куди ми пішли, ця сім'я – наша фортеця".

"Аватар: Шлях води": дивіться тизер

Вперше про зйомки фільму "Аватар 2" говорили ще у квітні 2010 року. Тобто пройшло цілих 13 років… Але чекати на прем'єру вже недовго – з 16 грудня у кінотеатрах України.