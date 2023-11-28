Штраф у мільйон доларів: творці "Форсажу" 9 заплатять за травми каскадера, що впав з висоти

Фільм "Форсаж" 9 отримав штраф у розмірі 1 мільйон доларів через нещасний випадок із каскадером. Під час зйомок чоловікові пощастило вижити.

Дізнайтесь в матеріалі, що відомо про нещасний випадок під час знімання фільму "Форсаж" та в якому стані важкотравмований каскадер.

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Трагедія на зніманнях "Форсажу" 9: подробиці нещасного випадку

Під час виробництва "Форсажу 9" каскадер Джо Воттс впав із висоти 8 метрів на бетон, отримавши перелом черепа. Після цього він перебував у комі протягом певного періоду. Цей каскадер також взяв участь у зніманнях "Хан Соло: Зоряні війни", "Історії та Покемон", а також "Детектив Пікачу".

За свідченнями очевидців, Він Дізель став свідком того, що трапилося. Актор був у стані шоку та ледве стримував сльози.

Дослідження виявило, що страхувальний трос відірвався від жилета каскадера, а спорядження не перевіряли протягом шести місяців зйомок, що й стало причиною нещасного випадку.

Каскадер подав до суду на компанію

Він вимагає компенсації у розмірі 1,2 мільйона доларів через травму, яка не дозволить йому повернутися до роботи. Штраф має бути нарахований FF9 Pictures Limited, дочірній компанії Universal Pictures, яку визнали винною в порушенні законів Великої Британії.



Джо Воттс / Фото з інстаграму