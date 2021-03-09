Оголосили номінантів премії BAFTA-2021

9 березня 2021 , 21:33
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Джерело:

The Guardian

9 березня оголосили претендентів на 74-ту премію Британської академії кіно і телевізійних мистецтв BAFTA. Зазвичай церемонію проводять у лютому, але через пандемію коронавірусу організатори вирішили перенести церемонію на 11 квітня.

Цього року фаворити премії "Земля кочівників" Хлої Чжао та "Rocks" Сари Гравон. Ці картини згадуються 6 разів у різних категоріях. Всього в списку налічується 50 повнометражних фільмів.

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Основні номінанти премії BAFTA Awards-2021

Найкращий фільм

  • "Батько" (The Father)
  • "Мавританець" (The Mauritanian)
  • "Земля кочівників" (Nomadland)
  • "Дівчина, що подає надії" (Promising Young Woman)
  • "Суд над чиказькою сімкою" (The Trial of the Chicago 7)

Найкращий режисер

  • Томас Вінтерберг, "Ще по одній" (Another Round)
  • Шеннон Мерфі, "Молочні зуби" (Babyteeth)
  • Чи Ісаак Чанг, "Мінарі" (Minari)
  • Хлоя Чжао, "Земля кочівників" (Nomadland)
  • Ясміла Жбанич, Quo Vadis, Aida?
  • Сара Гаврон, "Rocks"

Найкращий актор

  • Різ Ахмед, "Звук металу" (Sound of Metal)
  • Чедвік Боузман, "Ма Рейні: Мати блюзу" (Ma Rainey's Black Bottom)
  • Адарш Гура, "Білий тигр" (The White Tiger)
  • Ентоні Хопкінс, "Батько" (The Father)
  • Мадс Міккельсен, "Ще по одній" (Another Round)
  • Тахар Рахім, "Мавританець" (The Mauritanian)

Найкраща акторка

  • Бакка Бекрей, "Rocks"
  • Рада Бланк, "40-річна версія" (The Forty-Year-Old Version)
  • Ванесса Кірбі, "Фрагменти жінки" (Pieces of a Woman)
  • Френсіс Макдорменд, "Земля кочівників" (Nomadland)
  • Вунмі Моссак, "Його будинок" (His House)
  • Елфрі Вудард, "Клеменсі" (Clemency)

Найкращий актор другого плану

  • Деніел Калуя, "Юда і Чорний Месія" (Judas and the Black Messiah)
  • Баррі Кеоган, "Стійка броня" (Calm With Horses)
  • Алан Кім, "Мінарі" (Minari)
  • Леслі Одом-молодший, "Одна ніч в Майамі" (One Night in Miami)
  • Кларк Пітерс, "П'ятеро однієї крові" (Da 5 Bloods)
  • Пол Раджі, "Звук металу" (Sound of Metal)

Найкраща акторка другого плану

  • Нів Алгар, "Стійка броня" (Calm With Horses)
  • Косар Алі, "Rocks"
  • Марія Бакалова, "Борат 2" (Borat Subsequent Moviefilm)
  • Домінік Фішбек, "Юда і Чорний Месія" (Judas and the Black Messiah)
  • Ешлі Мадекве, "County Lines"
  • Юн Е Чжон, "Мінарі" (Minari)

Найкращий британський фільм

  • "Стійка броня" (Calm With Horses)
  • "Розкопки" (The Dig)
  • "Батько" (The Father)
  • "Його будинок" (His House)
  • "Лімбо" (Limbo)
  • "Мавританець" (The Mauritanian)
  • "Звідки ти родом?" (Mogul Mowgli)
  • "Дівчина, що подає надії" (Promising Young Woman)
  • "Rocks"
  • "Свята Мод" (Saint Maud)

Найкращий фільм не англійською мовою

  • "Ще по одній" (Another Round), Данія
  • "Знедолені" (Les Misérables), Франція
  • "Мінарі" (Minari), США
  • "Quo Vadis, Aida?", Боснія
  • "Дорогі товариші!" (Dear Comrades), Росія

Найкращий документальний фільм

  • "Колектив" (Collective)
  • "Девід Аттенборо: Життя на нашій планеті" (David Attenborough: A Life on Our Planet)
  • "Дисидент" (The Dissident)
  • "Мій учитель – восьминіг" (My Octopus Teacher)
  • "Соціальна дилема" (The Social Dilemma)

Найкращий анімаційний фільм

  • "Вперед" (Onward)
  • "Душа" (Soul)
  • "Легенда про вовків" (Wolfwalkers)

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Найкраща оригінальна музика

  • "Манк" (Mank)
  • "Мінарі" (Minari)
  • "Новини з усього світу" (News of the World)
  • "Дівчина, що подає надії" (Promising Young Woman)
  • "Душа" (Soul)

Як проходитиме церемонія

За попередньою інформацією, цьогоріч вручення премій BAFTA проводитимуть у Королівському Альберт-Холлі в Лондоні. Церемонія повинна проводитись з дотриманням соціальної дистанції та інших засобів безпеки. Інших подробиць поки що не повідомляли.