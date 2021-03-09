Оголосили номінантів премії BAFTA-2021

9 березня оголосили претендентів на 74-ту премію Британської академії кіно і телевізійних мистецтв BAFTA. Зазвичай церемонію проводять у лютому, але через пандемію коронавірусу організатори вирішили перенести церемонію на 11 квітня.

Цього року фаворити премії "Земля кочівників" Хлої Чжао та "Rocks" Сари Гравон. Ці картини згадуються 6 разів у різних категоріях. Всього в списку налічується 50 повнометражних фільмів.

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Основні номінанти премії BAFTA Awards-2021

Найкращий фільм

"Батько" (The Father)

"Мавританець" (The Mauritanian)

"Земля кочівників" (Nomadland)

"Дівчина, що подає надії" (Promising Young Woman)

"Суд над чиказькою сімкою" (The Trial of the Chicago 7)

Найкращий режисер

Томас Вінтерберг, "Ще по одній" (Another Round)

Шеннон Мерфі, "Молочні зуби" (Babyteeth)

Чи Ісаак Чанг, "Мінарі" (Minari)

Хлоя Чжао, "Земля кочівників" (Nomadland)

Ясміла Жбанич, Quo Vadis, Aida?

Сара Гаврон, "Rocks"

Найкращий актор

Різ Ахмед, "Звук металу" (Sound of Metal)

Чедвік Боузман, "Ма Рейні: Мати блюзу" (Ma Rainey's Black Bottom)

Адарш Гура, "Білий тигр" (The White Tiger)

Ентоні Хопкінс, "Батько" (The Father)

Мадс Міккельсен, "Ще по одній" (Another Round)

Тахар Рахім, "Мавританець" (The Mauritanian)

Найкраща акторка

Бакка Бекрей, "Rocks"

Рада Бланк, "40-річна версія" (The Forty-Year-Old Version)

Ванесса Кірбі, "Фрагменти жінки" (Pieces of a Woman)

Френсіс Макдорменд, "Земля кочівників" (Nomadland)

Вунмі Моссак, "Його будинок" (His House)

Елфрі Вудард, "Клеменсі" (Clemency)

Найкращий актор другого плану

Деніел Калуя, "Юда і Чорний Месія" (Judas and the Black Messiah)

Баррі Кеоган, "Стійка броня" (Calm With Horses)

Алан Кім, "Мінарі" (Minari)

Леслі Одом-молодший, "Одна ніч в Майамі" (One Night in Miami)

Кларк Пітерс, "П'ятеро однієї крові" (Da 5 Bloods)

Пол Раджі, "Звук металу" (Sound of Metal)

Найкраща акторка другого плану

Нів Алгар, "Стійка броня" (Calm With Horses)

Косар Алі, "Rocks"

Марія Бакалова, "Борат 2" (Borat Subsequent Moviefilm)

Домінік Фішбек, "Юда і Чорний Месія" (Judas and the Black Messiah)

Ешлі Мадекве, "County Lines"

Юн Е Чжон, "Мінарі" (Minari)

Найкращий британський фільм

"Стійка броня" (Calm With Horses)

"Розкопки" (The Dig)

"Батько" (The Father)

"Його будинок" (His House)

"Лімбо" (Limbo)

"Мавританець" (The Mauritanian)

"Звідки ти родом?" (Mogul Mowgli)

"Дівчина, що подає надії" (Promising Young Woman)

"Rocks"

"Свята Мод" (Saint Maud)

Найкращий фільм не англійською мовою

"Ще по одній" (Another Round), Данія

"Знедолені" (Les Misérables), Франція

"Мінарі" (Minari), США

"Quo Vadis, Aida?", Боснія

"Дорогі товариші!" (Dear Comrades), Росія

Найкращий документальний фільм

"Колектив" (Collective)

"Девід Аттенборо: Життя на нашій планеті" (David Attenborough: A Life on Our Planet)

"Дисидент" (The Dissident)

"Мій учитель – восьминіг" (My Octopus Teacher)

"Соціальна дилема" (The Social Dilemma)

Найкращий анімаційний фільм

"Вперед" (Onward)

"Душа" (Soul)

"Легенда про вовків" (Wolfwalkers)

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Найкраща оригінальна музика

"Манк" (Mank)

"Мінарі" (Minari)

"Новини з усього світу" (News of the World)

"Дівчина, що подає надії" (Promising Young Woman)

"Душа" (Soul)