BAFTA-2023 оголосила номінантів кінопремії: несподівано лідирує екранізація роману Ремарка

Британська академія кіно та телевізійних мистецтв оголосила номінантів на премію EE BAFTA Film Awards 2023, відзначаючи найкращі фільми за останній рік. Загалом сьогодні номіновано 45 повнометражних фільмів.

Переможців буде оголошено на церемонії вручення кінопремії EE BAFTA Film Awards у неділю, 19 лютого, о 21:00 годині в Королівському фестивальному залі Southbank Centre, що у Лондоні. Також захід транслюватиметься на BBC1 та iPlayer.

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BAFTA-2023 оголосила номінантів

Церемонію проведе відзначений нагородами актор, ведучий і письменник Річард Е. Грант, а ведучою буде Елісон Гаммонд. Кінокритик Алі Пламб та ведуча журналістка Вік Хоуп вітатимуть гостей на червоній доріжці. Цьогоріч вперше на церемонії BAFTA-2023 у прямому ефірі назвуть переможців фінальних чотирьох категорій.

. "На західному фронті без змін" режисера Едварда Бергера отримав найбільшу кількість номінацій – 14. Він став одним із найбільш номінованих неангломовних фільмів в історії BAFTA. Раніше це вдалося стрічці "Тигр, що крадеться, дракон, що ховається" 2000 року (15 номінацій), а ще раніше – фільму "Ганді" 1982 року з 16 номінаціями.

Крім цього, у 2023 році вперше номінацію на BAFTA Film отримали такі актори:

Анна де Армас ("Білявка");

Анджела Бассет ("Чорна пантера: Ваканда назавжди");

Остін Батлер ("Елвіс");

Колін Фаррелл ("Банші Інішерина");

Брендан Фрейзер ("Кит");

Пол Мескаль ("Після загару");

Джонатан Ке Кван ("Все завжди і водночас").

У категорії "Найкращий режисер" четверо із шести також номіновано вперше:

Джина Прінс-Байтвуд ("Королева-воїн");

Тодд Філд ("Тар"),

Ден Кван і Деніел Шайнерт ("Все завжди і водночас")

Едвард Берґер ("На західному фронті без змін").

Список усіх номінантів основних категорій премії BAFTA Film Awards

Найкращий фільм:

"На західному фронті без змін";

"Банші Інішерина";

"Елвіс";

"Все завжди і водночас";

"Тар".

Найкращий режисер:

Едвард Бергер, "На західному фронті без змін";

Мартін Мак-Дона, "Банші Інішерина";

Пак Чхан Ук, "Рішення піти";

Деніел Шайнерт, "Все завжди і водночас";

Тодд Філд, "Тар";

Джина Прінс-Байтвуд, "Королева-воїн".

Найкраща актриса:

Кейт Бланшетт, "Тар";

Віола Девіс, "Королева-воїн";

Деніелл Дедвайлер, "До";

Ана де Армас, "Білявка";

Емма Томпсон, "Любов за викликом";

Мішель Єо, "Все завжди і водночас".

Найкращий актор:

Остін Батлер, "Елвіс";

Колін Фаррелл, "Банші Інішерина";

Брендан Фрейзер, "Кит";

Деріл МакКормак, "Любов за викликом";

Пол Мескаль, "Сонце моє";

Білл Наї, "Жити".

"На західному фронті без змін": трейлер фільму, який зібрав найбільше номінацій премії BAFTA