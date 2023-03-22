"Гострі картузи", "Білий лотос", "Корона": BAFTA оголосила номінантів на премію 14 травня
22 березня 2023, 15:44Читать новость на русском
Джерело:BAFTA
Британська академія кіно та телевізійних мистецтв (BAFTA) оголосила номінантів. Найбільшу кількість номінацій отримали серіали "Буде боляче" та "Нічні виклики". Урочиста церемонія нагородження відбудеться 14 травня.
Серіали "Англійка", "Повільні коні", "Змова сестер Гарві" та "Корона" отримали по п'ять номінацій. Ознайомтеся з головними номінантами нижче.
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Номінанти на премію BAFTA Television 2023
Найкращий драматичний серіал
- "Змова сестер Гарві";
- "Нічні дзвінки";
- "Втрачений";
- "Шервуд".
Найкращий мінісеріал
- "Буде боляче";
- "Злодій, його дружина та каное";
- "Інфлюенсери";
- "Шпигун серед друзів".
Найкращий комедійний серіал
- "Великі хлопчики";
- "Дівчата з Деррі";
- "Привиди";
- "Я у своєму розумі?".
Найкраща актриса
- Сара Ланкашир – "Джулія";
- Вікі МакКлюр – "Без гріха";
- Біллі Пайпер – "Я ненавиджу Сьюзі";
- Максін Пік – "Енн";
- Імельда Стонтон – "Корона";
- Кейт Вінслет – "Я існую: Рут".
Найкращий актор
- Кілліан Мерфі – "Гострі козирки";
- Гері Олдман – "Повільні коні";
- Часник Спенсер – "Англійка";
- Бен Вішоу – "Буде боляче";
- Мартін Фріман – "Нічні виклики";
- Терон Еджертон – "Чорний птах".
Найкраща актриса другого плану
- Енн-Мері Дафф – "Змова сестер Гарві";
- Жасмін Джобсон – "Головник";
- Леслі Менвілл – "Шервуд";
- Саффрон Хокінг – "Головник";
- Фіона Шоу – "Андор";
- Аделайо Адедайо – "Нічні виклики".
Найкращий актор другого плану
- Аділь Ахтар – "Шервуд";
- Семюель Боттомлі – "Втрачений";
- Салім Дау – "Корона";
- Джек Лоуден – "Повільні коні";
- Джош Фінан – "Нічні виклики";
- Вілл Шарп – "Білий лотос".
Найкращий жіночий комедійний перформанс
- Тадж Атвал – "Повсталий з пекла";
- Люсі Бомонт – "Знайомство з Річардсонами";
- Натасія Деметріу – "Еллі та Наташа";
- Дейзі Мей Купер – "Я у своєму розумі?";
- Шивон МакСуїні – "Дівчата з Деррі";
- Дайана Морган – "Канк на Землі".
Найкращий чоловічий комедійний перформанс
- Метт Беррі – "Чим ми зайняті в тіні";
- Джозеф Гілган – "Голяк";
- Стівен Мерчант – "Порушники";
- Джон Пойнтінг – "Великі хлопчики";
- Ленні Раш – "Я у своєму розумі?";
- Деніел Редкліфф – "Дивний: Історія Ела Янковича".
Найкращий телевізійний фільм
- "Будинок";
- "Життя та смерть на складі";
- "Я існую: Рут".
Найкращий міжнародний проєкт
- "Білий Лотос";
- "Патінко";
- "Ведмідь";
- "Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера";
- "Oussekine".