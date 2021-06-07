BAFTA TV Awards 2021: переможці кінопремії

7 червня 2021 , 09:58
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Джерело:

BAFTA

У Лондоні, в ніч на понеділок, 7 червня, відгриміла 67-а церемонія вручення телевізійних нагород BAFTA. Ведучим премії вже другий рік поспіль став британський комік Річард Айоаде. Хто ж отримав нагороди – читайте у матеріалі Kino 24.

BAFTA TV Awards 2021: список переможців кінопремії

Тріумфатором церемонії стала Мікаела Коел – зірка забрала нагороди в таких номінаціях: Найкращий мінісеріал і Найкраща актриса. І все завдяки драмі "Я можу знищити тебе", в якій Мікаела виступила сценаристом, режисером, а також зіграла головну роль. 

До теми Найкращі фільми та актори за версією BAFTA-2021: список усіх переможців премії

  • Найкращий актор – Пол Мескаль за серіал "Нормальні люди"

  • Найкраща чоловіча роль другого плану – Малакі Кірбі
  • Найкраща жіноча роль другого плану – Рекі Айола
  • Найкращий комедійний актор – Чарлі Купер з серіалу "Ця країна", а в жіночій категорії перемогла Еймі Лу Вуд за "Сексуальну просвіту" 
  • Найкраща драма – "Врятуй мене" режисерів Ніка Мерфі, Кокі Гідройч і Джима Лоуча
  • Найкраща розважальна телепрограма – шоу про початківців музикантів "Життя і рими"
  • Найкраща міжнародна програма – документалка "Ласкаво просимо до Чечні" Девіда Френсі
  • Найкращий ситком/комедійний серіал – "У дев'ятому номері"

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  • Найкраща чоловіча комедійна роль – Чарлі Купер
  • Найкраща жіноча комедійна роль – Еймі Лу Вуд "Статеве виховання"
  • Найкращий документальний серіал – "Одного разу в Іраку" (Джеймс Блюмель, Чжо Абель, Вілл Андерсон)
  • Найкраща мильна опера – Casualty (Лоретта Пріс, Саймон Гарпер, Jenny Thompson)
  • Найкраща комедійна програма або серіал – The Big Narstie Show (Бен Вікс, Ріна Даялджі, Тобі Бейкер)
  • Найкращий розважальний виступ – Ромеш Ранганатан The Ranganation
  • Найкращий мінісеріал – "Я можу знищити тебе"

"Я можу знищити тебе" 2020: дивіться трейлер

  • Найкраща міжнародна програма – "Ласкаво просимо до Чечні" (Девід Франс, Джой Томчин, Аскольд Куров)
  • Найкраща розважальна програма – Life & Rhymes
  • Найкращий драматичний фільм – "Сидячи в Лімбо" (Енді Гарріс, Фіона Лемпті, Стелла Корраді)
  • Найкращий драматичний серіал – "Врятуй мене"
  • Найкраща короткометражна програма – They Saw the Sun First (Джессіка Лоу, Адам Джі, Стефан Гант)
  • Найкраща тематична документальна програма – The Surgeon's Cut (Джеймс Ньютон, Джеймс ван Дер Пол, Ендрю Коен)
  • Найкраще реаліті-шоу – The School That Tried to End Racism
  • Найкраще телешоу – Long lost family: born without trace

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Червоний хідник теж вразив глядачів. Блиск, світові бренди та яскраві гості, які не побоялися прийти на премію. Зокрема, Мікаела Коел одягнулася в елегантну сукню Maximilian з вирізами на спині. Від актриси неможливо було відвести погляд!


Мікаела Коел одягнулася в елегантну сукню Maximilian / Фото BAFTA

Варта уваги й королева Шарлотта з "Бріджертонів" Голда Рошевель в ефектному образі від Simone Rocha.

Зірка "Статевого виховання" Еймі Лу Вуд з’явилась перед об’єктивами в ніжній сукні Miu Miu, – і була прекрасна!


Еймі Лу Вуд в Miu Miu / Фото BAFTA

Автор: Наталія Гулій