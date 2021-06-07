BAFTA TV Awards 2021: переможці кінопремії

У Лондоні, в ніч на понеділок, 7 червня, відгриміла 67-а церемонія вручення телевізійних нагород BAFTA. Ведучим премії вже другий рік поспіль став британський комік Річард Айоаде. Хто ж отримав нагороди – читайте у матеріалі Kino 24.

BAFTA TV Awards 2021: список переможців кінопремії

Тріумфатором церемонії стала Мікаела Коел – зірка забрала нагороди в таких номінаціях: Найкращий мінісеріал і Найкраща актриса. І все завдяки драмі "Я можу знищити тебе", в якій Мікаела виступила сценаристом, режисером, а також зіграла головну роль.

До теми Найкращі фільми та актори за версією BAFTA-2021: список усіх переможців премії

Найкращий актор – Пол Мескаль за серіал "Нормальні люди"

Найкраща чоловіча роль другого плану – Малакі Кірбі

– Малакі Кірбі Найкраща жіноча роль другого плану – Рекі Айола

Найкращий комедійний актор – Чарлі Купер з серіалу "Ця країна", а в жіночій категорії перемогла Еймі Лу Вуд за "Сексуальну просвіту"

– Чарлі Купер з серіалу "Ця країна", а в перемогла Еймі Лу Вуд за "Сексуальну просвіту" Найкраща драма – "Врятуй мене" режисерів Ніка Мерфі, Кокі Гідройч і Джима Лоуча

– "Врятуй мене" режисерів Ніка Мерфі, Кокі Гідройч і Джима Лоуча Найкраща розважальна телепрограма – шоу про початківців музикантів "Життя і рими"

– шоу про початківців музикантів "Життя і рими" Найкраща міжнародна програма – документалка "Ласкаво просимо до Чечні" Девіда Френсі

– документалка "Ласкаво просимо до Чечні" Девіда Френсі Найкращий ситком/комедійний серіал – "У дев'ятому номері"

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Найкраща чоловіча комедійна роль – Чарлі Купер

– Чарлі Купер Найкраща жіноча комедійна роль – Еймі Лу Вуд "Статеве виховання"

Найкращий документальний серіал – "Одного разу в Іраку" (Джеймс Блюмель, Чжо Абель, Вілл Андерсон)

– "Одного разу в Іраку" (Джеймс Блюмель, Чжо Абель, Вілл Андерсон) Найкраща мильна опера – Casualty (Лоретта Пріс, Саймон Гарпер, Jenny Thompson)

– Casualty (Лоретта Пріс, Саймон Гарпер, Jenny Thompson) Найкраща комедійна програма або серіал – The Big Narstie Show (Бен Вікс, Ріна Даялджі, Тобі Бейкер)

– The Big Narstie Show (Бен Вікс, Ріна Даялджі, Тобі Бейкер) Найкращий розважальний виступ – Ромеш Ранганатан The Ranganation

– Ромеш Ранганатан The Ranganation Найкращий мінісеріал – "Я можу знищити тебе"

"Я можу знищити тебе" 2020: дивіться трейлер

Найкраща міжнародна програма – "Ласкаво просимо до Чечні" (Девід Франс, Джой Томчин, Аскольд Куров)

– "Ласкаво просимо до Чечні" (Девід Франс, Джой Томчин, Аскольд Куров) Найкраща розважальна програма – Life & Rhymes

– Life & Rhymes Найкращий драматичний фільм – "Сидячи в Лімбо" (Енді Гарріс, Фіона Лемпті, Стелла Корраді)

– "Сидячи в Лімбо" (Енді Гарріс, Фіона Лемпті, Стелла Корраді) Найкращий драматичний серіал – "Врятуй мене"

– "Врятуй мене" Найкраща короткометражна програма – They Saw the Sun First (Джессіка Лоу, Адам Джі, Стефан Гант)

– They Saw the Sun First (Джессіка Лоу, Адам Джі, Стефан Гант) Найкраща тематична документальна програма – The Surgeon's Cut (Джеймс Ньютон, Джеймс ван Дер Пол, Ендрю Коен)

– The Surgeon's Cut (Джеймс Ньютон, Джеймс ван Дер Пол, Ендрю Коен) Найкраще реаліті-шоу – The School That Tried to End Racism

– The School That Tried to End Racism Найкраще телешоу – Long lost family: born without trace

Цікаво Червона доріжка премії BAFTA-2021: які актори завітали на церемонію

Червоний хідник теж вразив глядачів. Блиск, світові бренди та яскраві гості, які не побоялися прийти на премію. Зокрема, Мікаела Коел одягнулася в елегантну сукню Maximilian з вирізами на спині. Від актриси неможливо було відвести погляд!



Мікаела Коел одягнулася в елегантну сукню Maximilian / Фото BAFTA

Варта уваги й королева Шарлотта з "Бріджертонів" Голда Рошевель в ефектному образі від Simone Rocha.

Зірка "Статевого виховання" Еймі Лу Вуд з’явилась перед об’єктивами в ніжній сукні Miu Miu, – і була прекрасна!



Еймі Лу Вуд в Miu Miu / Фото BAFTA