BAFTA TV Awards 2021: переможці кінопремії

У Лондоні, в ніч на понеділок, 7 червня, відгриміла 67-а церемонія вручення телевізійних нагород BAFTA. Ведучим премії вже другий рік поспіль став британський комік Річард Айоаде. Хто ж отримав нагороди – читайте у матеріалі Kino 24.
BAFTA TV Awards 2021: список переможців кінопремії
Тріумфатором церемонії стала Мікаела Коел – зірка забрала нагороди в таких номінаціях: Найкращий мінісеріал і Найкраща актриса. І все завдяки драмі "Я можу знищити тебе", в якій Мікаела виступила сценаристом, режисером, а також зіграла головну роль.
До теми Найкращі фільми та актори за версією BAFTA-2021: список усіх переможців премії
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Найкращий актор – Пол Мескаль за серіал "Нормальні люди"
- Найкраща чоловіча роль другого плану – Малакі Кірбі
- Найкраща жіноча роль другого плану – Рекі Айола
- Найкращий комедійний актор – Чарлі Купер з серіалу "Ця країна", а в жіночій категорії перемогла Еймі Лу Вуд за "Сексуальну просвіту"
- Найкраща драма – "Врятуй мене" режисерів Ніка Мерфі, Кокі Гідройч і Джима Лоуча
- Найкраща розважальна телепрограма – шоу про початківців музикантів "Життя і рими"
- Найкраща міжнародна програма – документалка "Ласкаво просимо до Чечні" Девіда Френсі
- Найкращий ситком/комедійний серіал – "У дев'ятому номері"
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- Найкраща чоловіча комедійна роль – Чарлі Купер
- Найкраща жіноча комедійна роль – Еймі Лу Вуд "Статеве виховання"
- Найкращий документальний серіал – "Одного разу в Іраку" (Джеймс Блюмель, Чжо Абель, Вілл Андерсон)
- Найкраща мильна опера – Casualty (Лоретта Пріс, Саймон Гарпер, Jenny Thompson)
- Найкраща комедійна програма або серіал – The Big Narstie Show (Бен Вікс, Ріна Даялджі, Тобі Бейкер)
- Найкращий розважальний виступ – Ромеш Ранганатан The Ranganation
- Найкращий мінісеріал – "Я можу знищити тебе"
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- Найкраща міжнародна програма – "Ласкаво просимо до Чечні" (Девід Франс, Джой Томчин, Аскольд Куров)
- Найкраща розважальна програма – Life & Rhymes
- Найкращий драматичний фільм – "Сидячи в Лімбо" (Енді Гарріс, Фіона Лемпті, Стелла Корраді)
- Найкращий драматичний серіал – "Врятуй мене"
- Найкраща короткометражна програма – They Saw the Sun First (Джессіка Лоу, Адам Джі, Стефан Гант)
- Найкраща тематична документальна програма – The Surgeon's Cut (Джеймс Ньютон, Джеймс ван Дер Пол, Ендрю Коен)
- Найкраще реаліті-шоу – The School That Tried to End Racism
- Найкраще телешоу – Long lost family: born without trace
Цікаво Червона доріжка премії BAFTA-2021: які актори завітали на церемонію
Червоний хідник теж вразив глядачів. Блиск, світові бренди та яскраві гості, які не побоялися прийти на премію. Зокрема, Мікаела Коел одягнулася в елегантну сукню Maximilian з вирізами на спині. Від актриси неможливо було відвести погляд!
Мікаела Коел одягнулася в елегантну сукню Maximilian / Фото BAFTA
Варта уваги й королева Шарлотта з "Бріджертонів" Голда Рошевель в ефектному образі від Simone Rocha.
Зірка "Статевого виховання" Еймі Лу Вуд з’явилась перед об’єктивами в ніжній сукні Miu Miu, – і була прекрасна!
Еймі Лу Вуд в Miu Miu / Фото BAFTA