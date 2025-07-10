Намагався дістати телефон: зірка фільму "Астерікс і Обелікс" загинув внаслідок нещасного випадку

10 липня 2025 року стало відомо про нещасний випадок, який призвів до смерті відомого актора Бан Гей Міна. Він брав участь у фільмах "Астерікс і Обелікс" та "Шеф".

Про трагічний інцидент сповістив продюсер актора. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на Філіпа Дельмаса.

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Бан Гей Мін загинув внаслідок нещасного випадку: що сталося

Уранці в 17-му окрузі Парижа було виявлено бездиханне тіло актора Бан Гей Міна. Сумну звістку підтвердив його продюсер Філіп Дельмас.

З невимовним болем змушені повідомити про трагічну смерть нашого друга і талановитого артиста Бана Гей Міна,

– йдеться в офіційній заяві Дельмаса.

Актору було 44 роки. За попередніми даними слідства, він випав із балкона власної квартири, намагаючись дістати мобільний телефон, що випадково впав у водостічну трубу. Під час спроби він послизнувся та зірвався з кількох поверхів.

Правоохоронці підтверджують версію нещасного випадку – у водостічній трубі дійсно знайшли його телефон.

До речі, лікарі назвали точну причину смерті голлівудського актора Майкла Медсена. Дізнайтесь подробиці за посиланням.