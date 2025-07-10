Намагався дістати телефон: зірка фільму "Астерікс і Обелікс" загинув внаслідок нещасного випадку
- Актор Бан Гей Мін помер внаслідок нещасного випадку, випавши з балкона.
- Його смерть підтверджена продюсером Філіпом Дельмасом, поліція класифікує інцидент як нещасний випадок, знайшовши його телефон у трубі.
- Акторові було 44 роки, він був відомий за ролями у фільмах "Астерікс і Обелікс" та "Шеф".
10 липня 2025 року стало відомо про нещасний випадок, який призвів до смерті відомого актора Бан Гей Міна. Він брав участь у фільмах "Астерікс і Обелікс" та "Шеф".
Про трагічний інцидент сповістив продюсер актора. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на Філіпа Дельмаса.
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Бан Гей Мін загинув внаслідок нещасного випадку: що сталося
Уранці в 17-му окрузі Парижа було виявлено бездиханне тіло актора Бан Гей Міна. Сумну звістку підтвердив його продюсер Філіп Дельмас.
З невимовним болем змушені повідомити про трагічну смерть нашого друга і талановитого артиста Бана Гей Міна,
– йдеться в офіційній заяві Дельмаса.
Актору було 44 роки. За попередніми даними слідства, він випав із балкона власної квартири, намагаючись дістати мобільний телефон, що випадково впав у водостічну трубу. Під час спроби він послизнувся та зірвався з кількох поверхів.
Правоохоронці підтверджують версію нещасного випадку – у водостічній трубі дійсно знайшли його телефон.
До речі, лікарі назвали точну причину смерті голлівудського актора Майкла Медсена. Дізнайтесь подробиці за посиланням.