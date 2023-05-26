"Це буде ржачний шедевр": як глядачі реагують на трейлер довгоочікуваного фільму "Барбі"

26 травня 2023, 11:19
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Warner Bros. Pictures Ukraine опублікували основний український трейлер нового фільму про ляльку Барбі й Кена під назвою "Барбі". Прем’єра в Україні відбудеться 20 липня 2023 року.

За 15 годин трейлер набрав майже 7 мільйонів переглядів. Глядачі запевняють, що "ще такого не бачили" і з нетерпінням чекають літньої прем’єри у кіно, передає 24 Канал

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Вийшов трейлер фільму "Барбі"

Очікується, що романтична комедія "Барбі" буде нестандартною і доторкнеться до важливих соціальних тем. За словами Вілла Феррелла, який зіграє генерального директора Mattel, цей фільм буде неочікуваним і відрізнятиметься від традиційних уявлень про Барбі. Головні ролі зіграли Марго Роббі та Раян Гослінг.

Втім, з трейлера стає зрозуміло, що Барбі знайде свій шлях у реальному світі через власну недосконалість. 

"Барбі" 2023: дивіться трейлер

 

Реакція мережі на трейлер

  • "Нарешті з мужиками зможемо піти на нормальний фільм"
  • "А сюжет глибший, ніж мені спочатку здалося. Дуже цікаво"
  • "Не можу дочекатися цей фільм, як же шикарно це виглядає"
  • "Я сподівався, що сюжет буде сміливий, але це перевищило мої очікування"
  • "Це буде ржачний шедевр! Я уже в стані "Хатіко"
  • "Дайте три квитки, це виглядає шикарно"
  • "Як я і думав, сатира на реальний світ. Дайте 2!"
  • "Звісно, я бля*а йду в кіно!"
  • "Чекаємо на безкінечну кількість аватарок із цим блондином та мемів з ним".
  • "Підемо з хлопцями обов'язково"
  • "Це буде щось. Чекаємо"
  • "Треба буде з пацанами глянути"
  • "Крутезно"
  • "Це буде ржака".

На церемонії вручення премії губернаторів Академії, яка відбулася 19 листопада 2022 року, режисерка Грета Гервіг натякнула на костюми Кена, які буде носити Раян Гослінг у фільмі "Барбі". У своєму інтерв’ю для Variety, вона заявила, що перша фотографія Гослінга в джинсовому костюмі, яка була оприлюднена в червні, є лише одним з багатьох незвичайних образів, які актор одягатиме у ролі Кена.

Режисерка доповнила, що ранні зображення яскравих костюмів Гослінга "навіть не наближаються" до всіх тих, які будуть використовуватися для створення образу персонажа у фільмі. До того ж вона сказала, що у стрічці буде багато "будинків мрій". "Це буде все, про що ви коли-небудь мріяли", – наголосила Гервіг.


Раян Гослінг у ролі Кена / Warner Bros.

Автор: Наталія Гулій