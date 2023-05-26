"Це буде ржачний шедевр": як глядачі реагують на трейлер довгоочікуваного фільму "Барбі"
Warner Bros. Pictures Ukraine опублікували основний український трейлер нового фільму про ляльку Барбі й Кена під назвою "Барбі". Прем’єра в Україні відбудеться 20 липня 2023 року.
За 15 годин трейлер набрав майже 7 мільйонів переглядів. Глядачі запевняють, що "ще такого не бачили" і з нетерпінням чекають літньої прем’єри у кіно, передає 24 Канал.
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Вийшов трейлер фільму "Барбі"
Очікується, що романтична комедія "Барбі" буде нестандартною і доторкнеться до важливих соціальних тем. За словами Вілла Феррелла, який зіграє генерального директора Mattel, цей фільм буде неочікуваним і відрізнятиметься від традиційних уявлень про Барбі. Головні ролі зіграли Марго Роббі та Раян Гослінг.
Втім, з трейлера стає зрозуміло, що Барбі знайде свій шлях у реальному світі через власну недосконалість.
"Барбі" 2023: дивіться трейлер
Реакція мережі на трейлер
- "Нарешті з мужиками зможемо піти на нормальний фільм"
- "А сюжет глибший, ніж мені спочатку здалося. Дуже цікаво"
- "Не можу дочекатися цей фільм, як же шикарно це виглядає"
- "Я сподівався, що сюжет буде сміливий, але це перевищило мої очікування"
- "Це буде ржачний шедевр! Я уже в стані "Хатіко"
- "Дайте три квитки, це виглядає шикарно"
- "Як я і думав, сатира на реальний світ. Дайте 2!"
- "Звісно, я бля*а йду в кіно!"
- "Чекаємо на безкінечну кількість аватарок із цим блондином та мемів з ним".
- "Підемо з хлопцями обов'язково"
- "Це буде щось. Чекаємо"
- "Треба буде з пацанами глянути"
- "Крутезно"
- "Це буде ржака".
На церемонії вручення премії губернаторів Академії, яка відбулася 19 листопада 2022 року, режисерка Грета Гервіг натякнула на костюми Кена, які буде носити Раян Гослінг у фільмі "Барбі". У своєму інтерв’ю для Variety, вона заявила, що перша фотографія Гослінга в джинсовому костюмі, яка була оприлюднена в червні, є лише одним з багатьох незвичайних образів, які актор одягатиме у ролі Кена.
Режисерка доповнила, що ранні зображення яскравих костюмів Гослінга "навіть не наближаються" до всіх тих, які будуть використовуватися для створення образу персонажа у фільмі. До того ж вона сказала, що у стрічці буде багато "будинків мрій". "Це буде все, про що ви коли-небудь мріяли", – наголосила Гервіг.