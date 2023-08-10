Слідом за Кувейтом: Ліван заборонить "Барбі" за "пропаганду гомосексуальності"

У світі розгортається нова хвиля суперечок і заборон через нібито "пропаганду гомосексуальності" у кінематографі. Ліберальний дотепер Ліван долучився до такого руху і вирішив заборонити показ фільму "Барбі", слідом за консервативним Кувейтом.

Варто сказати, що світова громадськість розділилася у поглядах на ці заходи. Чимало людей характеризують їх як обмеження свободи вираження та розвитку культурної толерантності.

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Ліван заборонить "Барбі" за "пропаганду гомосексуальності"

За інформацією державного інформагентства Кувейту KUNA, ліванський міністр культури Мохаммад Мортада, якого підтримує шиїтська парамілітарна ісламістська організація "Хезболла", виступив з ініціативою заборонити фільм "Барбі" через "пропаганду гомосексуальності" та "сексуальну трансформацію".

Інцидент з фільмом "Барбі" не є унікальним, адже Кувейт також заборонив показ цього фільму, а ще і фільму жахів "Говори до мене", називаючи ці дії "захистом суспільної етики та соціальних традицій". Така практика поширюється і на інші країни: раніше В'єтнам також вжив заходів, щоб заборонити показ "Барбі" через політичні та територіальні розбіжності.

Ліван, який був першою арабською країною, що провела тиждень гей-прайду у 2017 році, переживає незвичайне зіткнення поглядів. У країні, яку колись вважали ліберальною "гаванню" для ЛГБТ-спільноти на консервативному Близькому Сході, з'явилися обмеження і заборони, що підірвали її репутацію. До того ж уряд Лівану нещодавно офіційно закликав громадян "триматися сімейних цінностей".

Про що розповідає фільм

У кінотеатрах України фільм "Барбі" вийшов 20 липня. Стрічка зробила Ґрету Ґервіґ першою жінкою у світі, чий проєкт заробив у світовому прокаті 1 мільярд, з них 100 мільйонів – від українських глядачів. Марго Роббі виконала роль ляльки, яка потрапляє в реальний світ і намагається з ним розібратися. На цьому шляху вона дізнається, що жінка може виглядати не ідеальною, але при цьому бути щасливою.

Раян Гослінг професійно увійшов в образ Кена, який у сучасному світі дізнається про патріархат та хоче здійснити державний переворот у Барбіленді. Як "Барбі" оцінили перші глядачі – читайте тут.

"Барбі": дивіться трейлер фільму