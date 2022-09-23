Стійкий та мужній, – Барбра Стрейзанд висловила захоплення українським народом

23 вересня 2022 , 15:31
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Джерело:

Інстаграм Барбри Стрейзанд

Барбра Стрейзанд поспілкувалася з Володимиром Зеленським через відеозв’язок. Вони обговорили деталі подальшої співпраці у межах платформи UNITED24. В інстаграмі зірка написала свій відгук на розмову з президентом України.

Президент Зеленський подякував за підтримку світовій знаменитості Барбрі Стрейзанд, а зірка висловила захоплення українським народом, назвавши його мужнім та стійким. До того ж зірка зазначила, що її надихає лідерство нашої країни. 

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Барбра Стрейзанд поділилася деталями розмови з Зеленським

У мене була чудова розмова з президентом України Зеленським. Я зворушена стійкістю та мужністю українського народу та його натхненним лідерством. Мені дуже приємно приєднатися до президента Зеленського та його ініціативи United24, щоб допомогти зібрати кошти на невідкладні медичні потреби в Україні,
— написала Барбра у своєму інстаграмі.

Вона також закликала підписників оформити щомісячну передплату на платформі у розмірі 24 долари, які не обкладаються податком: "Ці гроші допоможуть підтримати роботу українських лікарів і врятувати більше життів. Зараз ми їм потрібні як ніколи. Моє щасливе число 24, тому я дала 24 тисяч доларів".

Барбра у розмові з Зеленським / Фото з інстаграму Стрейзанд

Цікаво, що зірка має українське коріння. Її дідусь Ісаак та родина проживала на Галичині у Бережанах Тернопільської області. 

Володимир Зеленський подякував за підтримку Барбри та написав у себе в телеграмі: "Світ може трохи втомлюватись щодня думати про Україну, але спільноти у США та європейських країнах продовжують підтримувати та допомагати нам. Для нас дуже важливо, аби такі талановиті й відомі у світі люди підтримували платформу UNITED24".

Хто така Барбра Стрейзанд

Американська композиторка, авторка текстів, вокалістка, продюсерка та режисерка фільмів та акторка. Вона вважається однією з найпопулярніших голлівудських зірок і співачок єврейського походження. 80-річна оскароносна знаменитість за своє життя двічі стала володаркою Оскара, премій Еммі, Ґреммі та Золотого глобуса.
Автор: Наталія Гулій