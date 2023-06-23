22 червня вдалося виявити уламки батискафа, члени екіпажу загинули. У коментарі ABC News Кемерон наголосив, що використання компанією OceanGate корпусу з вуглецевого волокна була помилкою.

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Джеймс Кемерон про трагедію з субмариною "Титан"

Одразу після зникнення субмарини "Титан", Кемерон сказав, що багато експертних людей були дуже стурбовані цією новиною. "Декілька провідних фахівців у товаристві інженерів із глибокого занурення навіть написали листи до компанії (що володіє "Титаном"), заявивши, що те, що вони роблять, надто експериментальне для перевезення пасажирів, що субмарина має бути сертифікована, і так далі", – доповнив він.

Мене вражає подібність цієї катастрофи з катастрофою "Титаніка", де капітана неодноразово попереджали про айсберги попереду його корабля, проте він на повному ходу врізався в них вночі, унаслідок чого загинуло багато людей. З "Титаном" сталася дуже схожа трагедія, коли попередження проігнорували, причому в тому самому місці. Це просто сюрреалістично,

– сказав Кемерон.

Цікаво, що Кемерон особисто здійснив 33 підводні занурення до місця катастрофи "Титаніка". Пізніше він запропонував "екскурсії" до цього місця на своїй субмарині "Титан". За такі "екскурсії" пасажири платили йому по 250 тисяч доларів. На додаток до цього, Кемерон зняв не тільки художній фільм 1997 року, який отримав 11 нагород Оскар та зібрав понад 2 мільярди доларів у світовому прокаті, а й документальний фільм під назвою "Привиди безодні: Титанік".



Джеймс Кемерон / Professional Watches

Члени екіпажу субмарини "Титан" загинули

OceanGate оголосив, що 5 людей на борту зниклого підводного апарату, який втратив зв'язок зі своїм основним кораблем менш ніж за дві години після восьмигодинної експедиції, загинули.

"Тепер ми вважаємо, що наш генеральний директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд і його син Сулеман Давуд, Хеміш Гардінг і Пол-Анрі Нарджолет, на жаль, загинули", — йдеться в заяві компанії.

Підводний апарат Oceangate Titan / People

Берегова охорона США каже, що поблизу "Титаніка" виявлено "поле уламків" під час пошуку зниклої підводної субмарини "Титан". "Ці люди були справжніми дослідниками, які розділяли особливий дух пригод і глибоку пристрасть до дослідження та захисту світового океану. Наші серця з цими п’ятьма душами та кожним членом їхніх сімей у цей трагічний час", – йдеться далі в заяві.

На пресконференції в четвер берегова охорона США підтвердила, що знайдені уламки відповідають катастрофічній втраті тиску в камері "Титана".