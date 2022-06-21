Бен Стіллер розповів, для чого приїхав в Україну: відеозвернення актора

Голлівудський актор Бен Стіллер приїхав в Україну. Спершу його заскочили у Львові, потім у селищі Макарів. Далі зірка зустрічалася з Зеленським та Кулебою у Києві. Яка мета візиту Стіллера – читайте нижче.

Бен Стіллер є послом доброї волі ООН і прибув в Україну у межах гуманітарної місії ООН. Коли актор з’явився у столиці, мережа загуділа теплими фото шанувальників з улюбленим актором.

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Мета візиту Бена Стіллера

На інстаграм-сторінках refugees та benstiller з’явилося відеозвернення актора, де він пояснив, що солідарний з українцями, які змушені були через війну залишити свої домівки.

Привіт. Я Бен Стіллер, і я перебуваю в Україні. Зустрічаюся із людьми, які постраждали від війни й слухаю, як війна змінила їхні життя,

– розповів Стіллер.

Війна та насилля, за словами Бена, вбивають людей у всьому світі. "Ніхто добровільно не обирає тікати зі своїх домівок. Шукати безпеки — це право, і воно має бути в кожної людини", – доповнив він.

Бен Стіллер розповів, для чого приїхав в Україну: дивіться відео

Нагадаємо, вчора голлівудська зірка зустрілася з Володимиром Зеленським та Дмитром Кулебою. Як відомо, зустріч із Зеленським відбулася у дуже теплій та дружній атмосфері. Стіллер зізнався, що президент Зеленський – його герой.

Водночас Кулеба розповів, що під час розмови Стіллер також наголосив, що насильницьке переміщення українців, зокрема дітей, Росією вимагає жорсткої реакції.

Також Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у твітері написало, що голлівудський актор, який є послом доброї волі ООН, прибув до України, щоб провести зустріч з біженцями.

Посол доброї волі УВКБ ООН Бен Стіллер перебуває сьогодні на кордоні з Україною, щоб зустріти сім'ї, чиє життя було розірвано війною та насильством, поділитися історіями про вплив війни на людину та посилити заклики до солідарності,

– йдеться у дописі.

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