Український фільм отримав спеціальну відзнаку на Берлінале-2023 і присвятив її ЗСУ

Фільм Надії Парфан "Це побачення" отримав спеціальну відзнаку міжнародного журі короткометражного конкурсу на Берлінале-2023. Стрічка розповідає про воєнний Київ у 2022 році.

"Це побачення" – перша ігрова стрічка режисерки Надії Парфан. Світова прем’єра короткометражки відбулася 19 лютого.

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Короткометражний фільм Надії Парфан отримав нагороду на Берлінале

Це 5-хвилинна історія про Київ, війну і життя, яке не припиняється у всіх його проявах,

– розповіла Парфан.

Свою стрічку режисерка присвятила Збройним Силам України:

жінкам-захисницям, яких понад 20 % в лавах ЗСУ;

ЛГБТК+ людям, які пішли захищати нашу державу;

членам нашої команди, які прямо зараз захищають нас в лавах ЗСУ;

тим, хто поклав своє життя, захищаючи нас і хто вже ніколи не повернеться на майданчик.

"Дякуємо, що захищаєте нашу країну, нашу культуру, наші міста і нашу розкіш знімати кіно в умовах воєнного часу. Слава Україні!", – написала режисерка.

"Це побачення": дивіться трейлер фільму

Надія Парфан — режисерка, продюсерка, кураторка культурних проєктів, засновниця онлайн-кінотеатру Takflix та співзасновниця Міжнародного фестивалю кіно та урбаністики "86" у Славутичі (2014 – 2018 роки). Членкиня Української кіноакадемії. Режисерка таких фільмів:

"Екзарх" (2014 рік),

"Reve ta Stohne on Tour" (2016 рік),

"Новосілля" (2017 рік),

"Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго" (2019 рік),

"Жінки, що грають в ігри" (2021 рік).

Окрім фільму Надії Парфан, на Берлінале-2023 отримала відзнаку ще одна документальна стрічка українсько-німецького виробництва – "Прокидаючись у тиші" Міли Жлуктенко та Даніеля Асаді Фаезі. Її нагородили за найкращий короткометражний фільм у програмі Generation Kplus, а також 2500 євро від німецької благодійної організації для дітей Deutsches Kinderhilfswerk. Стрічка розповідає про війну очима українок та дітей, які через російське повномасштабне вторгнення вимушено знайшли прихисток у Німеччині.

Нагадаємо, американське видання The New Yorker опублікувало документальний короткометражний фільм-есе Надії Парфан "Я не хотіла робити фільм про війну". Це фільм про