Обережно, спойлер: куди зник Білий Віжн у фіналі серіалу "ВандаВіжн"

Джерело:CinemaBlend
Після фіналу серіалу "ВандаВіжн" шанувальників турбують певні нюанси, які не розкрилися в першому сезоні серіалу. Одне з основних питань – куди подівся Білий Віжн, адже всі розраховували, що він стане пліч-о-пліч з Вандою.
За словами шоураннерки серіалу Жак Шеффер, на це була своя причина. Адже все зводилося до стосунків Білого Віжна і Ванди. Тобто до їхньої відсутності.
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Вона однією цитатою розклала по поличках, чому у "ВандаВіжн" нам не показали, що трапилося з Білим Віжном після того, як оригінальний Віжн передав йому усі дані.
Тому що це не її (Ванди – 24 канал) хлопець. Це не той чоловік, від якого у неї були діти. Це не той, хто був з нею у світі ситкомів. Це не той, з ким вона попрощалася в Ваканді. Це просто тіло і дані. Тому переді мною не було мети розповісти, куди він подівся, тож я фокусувалася на основній історії,
– пояснила Жак Шеффер.
Події розвиваються після фільму "Месники: Завершення". Ванда Максимова та Віжн живуть досить ідеальним заміським життям у місті Веств'ю, що у штаті Нью-Джерсі. Але згодом стає зрозуміло, що щось пішло не так. Інакше чому кожен епізод їхнього життя перескакує в наступне десятиліття, нагадуючи при цьому різноманітні епохи серіалів.
Серіал "ВандаВіжн": дивіться трейлер