За два дні до 44-річчя: помер відомий актор Біллі Міллер

У США помер американський актор Біллі Міллер. Йому було 43 роки, причини смерті не розголошують.

Трагічну звістку повідомив менеджер актора 15 вересня. Він розповів, що останнім часом Міллер боровся з маніакальною депресією.

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Біллі Міллер був лауреатом премії Еммі

Лауреат премії Еммі актор також був відомий тим, що протягом шести років грав Джейсона Моргана/Дрю Кейна в популярній мильній опері ABC "Загальна лікарня".

Невдовзі після того, як залишив роль Річі Новака в серіалі ABC "Всі мої діти", Міллер отримав роль Біллі Еббота в серіалі "Молоді та зухвалі", де він отримав три премії Еммі.

Крім денних телевізійних програм, Міллер також був відомий роботою над "Рей Донованом" з Лієвом Шрайбером, а також знявся в кількох епізодах шоу Меган Маркл "Костюми".

Він знявся в ролі Алекса Данна в шоу AppleTV+ Truth Be Told з Октавією Спенсер і покійним Роном Сефасом Джонсом.

Спогади колег

Колишня зірка "Справжніх домогосподарок з Беверлі-Хіллз" Айлін Девідсон поділилася приємними спогадами про актора в X, раніше відомому як Twitter.

Мені дуже сумно чути про смерть Біллі Міллера. Його заразлива чарівність і теплота залишили незабутні враження на всіх нас, кому пощастило знати його. Я буду сумувати за цією пустотливою посмішкою. Люблю тебе, Біллі,

– написала вона

Джон Ліндстром, який зіграв роль Кевіна Коллінза та Раяна Чемблрейна у серіалі "Загальна лікарня", пам’ятає, що завжди сміявся, коли був поруч із Міллером.

"Біллі Міллер був обдарованим, розумним, кумедним і справляв на мене враження, як чудовий друг близьких йому людей, – написав Ліндстром. Він не моргнув, коли я попросив його одягнути цю сорочку, щоб підвищити жінок у нашій галузі. Його серце було на правильному місці, і я завжди сміявся біля нього".

Біографія Міллера

Міллер народився в Талсі та виріс у Гранд-Прері, штат Техас. Після закінчення Техаського університету в Остіні він переїхав до Лос-Анджелеса і "почав працювати в поштовому відділенні відомої компанії з управління/виробництва розваг", — сказав його представник.

Він почав кар'єру актора лише після "заохочення (сміливості) друзів", і його перші успіхи прийшли в комерційному світі. Міллер також був ресторатором і багато років володів кількома барами та ресторанами в районі Лос-Анджелеса.

"У нього залишилися мати Патриція, сестра Меган, зять Ронні, племінник Грейсон і племінниця Чарлі", – йдеться в заяві його представників. – Він також залишив багато друзів і колег, яким буде не вистачати його теплої особистості, великодушності та щирої доброти".