П'ятниця, плед і "Блаженство": що подивитися після важкого робочого тижня
- Фільм "Блаженство" – фантастична мелодрама 2021 року, режисером якої виступив Майкл Кегілл, розповідає про Ґрега, чий світ перевертається після зустрічі з Ізабель.
- Основні ролі у фільмі виконали Оуен Вілсон та Сальма Хаєк; історія розгортається навколо ідеї паралельної реальності та пошуку справжнього світу.
Нарешті важкий робочий тиждень позаду, а попереду – час для себе та перезавантаження. Тож варто обрати на вечір фільм, який допоможе вам розслабитися та зануритися в цікаву історію із захопливим сюжетом.
Хорошим варіантом може стати перегляд фільму "Блаженство". У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет, акторський склад та інші переваги стрічки.
Радимо Мстислава Чернова вдруге номінували на Премію Гільдії режисерів США
Що відомо про фільм "Блаженство"?
"Блаженство" – це фантастична мелодрама, прем'єра якої відбулася в лютому 2021 року. Режисером фільму став Майкл Кегілл. Це історія, яка занурює глядача у світ інтриги, філософських роздумів і паралельної реальності.
Фільм розповідає про Ґрега – на перший погляд, звичайного чоловіка, який намагається втриматися на плаву в жорстокій реальності. Та в один момент його життя перевертається з ніг на голову після зустрічі із загадковою Ізабель.
"Блаженство": дивіться онлайн трейлер фільму
Вона переконана, що світ, у якому живе людство, – це покалічена реальність, створена для страждань, і що справжній світ існує десь поза межами цього жаху.
Спершу Ґрег вважає Ізабель божевільною, однак з часом події навколо кардинально змінюють його сприйняття. У певний момент їхні світи починають небезпечно стикатися, і Ґрег та Ізабель опиняються на роздоріжжі. Перед ними постає непростий вибір: залишитися в жорстокій, але знайомій реальності чи ризикнути всім заради омріяного життя, де панують свобода й любов, навіть якщо цей світ може виявитися ілюзорним.
Головні ролі у фільмі виконали:
- Оуен Вілсон – Ґрег
- Сальма Хаєк – Ізабель
- Мейделін Зіма – Доріс
- Дерон Хортон
- Джордж Лендеборг-молодший – Артур
- Джошуа Леонард – Кемерон
- Неста Купер – Емілі Стів
- Зісіс – Бьорн
- Дейн Каталано
Які ще фільми подивитись на вихідних?
Поки за вікном – справжня зимова хуртовина, а позаду важкий робочий тиждень, для перегляду варто обрати фільми, які допоможуть створити відповідний настрій. Це стрічки з абсолютно різними жанрами, акторськими складами та сюжетними лініями, що надихають.
Серед фільмів, які варто обрати для перегляду, якщо ви не хочете вмикати мелодраму "Блаженство", є такі стрічки:
- "Етернавт"
- "Снігова спільнота"
- "Проти льоду"
- "Три горішки для Попелюшки"
- "Най сніжить"
- "Незабутнє Різдво"
Обирайте стрічку для свого вечірнього релаксу за посиланням та насолоджуйтеся атмосферою.