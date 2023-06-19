Зірка серіалу "Джинні й Джорджія" вперше стала мамою: ніжне фото малюка
Джерело:Бріанна Гові
Американська акторка Бріанна Гові, зірка серіалу Netflix "Джинні й Джорджія", вперше стала матір’ю. Вона народила первістка від адвоката Метт Зірінга.
34-річна Бріанна Гові вийшла заміж в липні 2021 року, зігравши весілля в Каліфорнії. Наразі невідомо, хто народився у подружжя – хлопчик чи дівчинка, і яке ім'я дали дитині.
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Бріанна Гові вперше стала мамою
Весь мій світ став набагато солодшим. І менше. Ласкаво просимо, моє маленьке кохання,
– написала актриса.
Бріанна Гові стала мамою / Фото з інстаграму актриси
Коротко про Бріанну Гові: життя і кар'єра
Бріанна Гові найбільше відома своєю роллю Джорджії Міллер у серіалі "Джинні й Джорджія". Зірка росла у Каліфорнії з п'ятьма братами й сестрами та матір'ю-одиначкою. Після закінчення школи, у 2007 році, акторка переїхала до Нью-Йорка, де здобула ступінь бакалавра мистецтв у 2011 році. Вона також навчалася в Інституті театру та кіно Лі Страсберга.
Під час навчання Гові знялася у кількох короткометражних фільмах і вперше з'явилася на телебаченні в епізоді серіалу "Беверлі-Гіллз 90210: Нове покоління". Інші проєкти Бріанни:
- "Нестерпні боси 2" разом з Джейсоном Бейтманом;
- "Той, що виганяє диявола", де втілила сестру одержимої дівчини;
- Телесеріал The Passage, який базується на трилогії романів Джастіна Кроніна;
- романтична комедія "Плюс один" та інші.