Зірка серіалу "Джинні й Джорджія" вперше стала мамою: ніжне фото малюка

19 червня 2023, 13:54
Читать новость на русском

Джерело:

Бріанна Гові

Американська акторка Бріанна Гові, зірка серіалу Netflix "Джинні й Джорджія", вперше стала матір’ю. Вона народила первістка від адвоката Метт Зірінга.

34-річна Бріанна Гові вийшла заміж в липні 2021 року, зігравши весілля в Каліфорнії. Наразі невідомо, хто народився у подружжя – хлопчик чи дівчинка, і яке ім'я дали дитині. 

Дивіться також Більше жаху, менше романтики: як розгортатиметься сюжет "Венздей" у 2 сезоні

Бріанна Гові вперше стала мамою

Весь мій світ став набагато солодшим. І менше. Ласкаво просимо, моє маленьке кохання,
– написала актриса. 


Бріанна Гові стала мамою / Фото з інстаграму актриси 

Коротко про Бріанну Гові: життя і кар'єра

Бріанна Гові найбільше відома своєю роллю Джорджії Міллер у серіалі "Джинні й Джорджія". Зірка росла у Каліфорнії з п'ятьма братами й сестрами та матір'ю-одиначкою. Після закінчення школи, у 2007 році, акторка переїхала до Нью-Йорка, де здобула ступінь бакалавра мистецтв у 2011 році. Вона також навчалася в Інституті театру та кіно Лі Страсберга. 

Під час навчання Гові знялася у кількох короткометражних фільмах і вперше з'явилася на телебаченні в епізоді серіалу "Беверлі-Гіллз 90210: Нове покоління". Інші проєкти Бріанни: 

  • "Нестерпні боси 2" разом з Джейсоном Бейтманом;
  • "Той, що виганяє диявола", де втілила сестру одержимої дівчини;
  • Телесеріал The Passage, який базується на трилогії романів Джастіна Кроніна;
  • романтична комедія "Плюс один" та інші.

Що відомо про серіал "Джинні й Джорджія"

Це драмедія про приголомшливу білявку Джорджію Міллер, яка після смерті чоловіка переїжджає в нове місто, щоб дати дочці Джинні та сину Остіну краще життя, ніж мала сама. Якщо дівчинка стає однією з найпопулярніших дівчат у школі, то хлопець проходить через труднощі та несприйняття суспільством. У центрі сюжету – мати-одиначка – чудова маніпуляторка, яка влаштувалася на роботу до мера міста, щоб розпоряджатися державними грошима, провертати авантюри з елітними магазинами та заручитися з босом. Серіал вийшов 24 лютого 2021 року і швидко став популярним, залучивши 52 мільйони підписників на Netflix.
Автор: Наталія Гулій