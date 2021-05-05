Офіційно: "Бріджертони" знову на знімальному майданчику – все, що відомо про другий сезон

В перший день травня на шанувальників серіалу "Бріджертони" чекала приємна новина – фільмування серіалу офіційно розпочато! Актор Джонатан Бейлі, який виконує роль Ентоні Бріджертона, оприлюднив фотографію зі знімального майданчика.

Раніше пресслужба Netflix повідомляла, що актори та знімальна група повернуться до фільмування 2 сезону "Бріджертонів" у квітні 2021 року. Аж ось 1 травня головний актор 2 сезону серіалу оприлюднив фото зі знімального майданчика. Шанувальники побачили Ентоні Бріджертона (Джонатана Бейлі), поруч із новою зіркою та любов'ю Ентоні - Кейт Шарма (Сімона Ешлі). Спільна сцена вочевидь переносить нас в майбутні події серіалу – на кінні перегони, розвагу вищого британського світу. До теми Автори серіалу "Бріджертони" назвали актрису, яка стане головною у 2 сезоні Хто буде грати у 2 сезоні "Бріджертонів" На фото можна помітити також інших зірок "Бріджертонів", включаючи Люка Ньютона в ролі Коліна Бріджертона, Люка Томпсона в ролі Бенедикта Бріджертона, Клаудії Джессі в ролі Елоїзи Бріджертон, Рут Геммелл у ролі леді Вайолет Бріджертон й Аджоа Андо в ролі Леді Денбері.

Фото зі знімального майданчика 2 сезону серіалу "Бріджертони"/ People

Майбутнє Бріджертонів: звідки автори черпають натхнення Як вже було відомо, другий сезон "Бріджертонів" змістить фокус від історії кохання між Дафні (Фібі Дайневор) і Саймоном (Реге-Жан Пейдж) до роману Ентоні з Кейт. Він буде заснований на романі Джулії Квінн "Віконт, який мене любив".

Що цікаво? Несподівано серіал зі стрімінгового сервісу Netflix про британську сім'ю приїхав «Відьмака», і за перші 28 днів набрав 82 мільйони переглядів. Одні описують серіал, як «феміністичний, але розмірний», інші тішаться з тим, що він поєднується у собі всі найкращі моменти романів Джейн Остін та вершки з серіалу «Пліткарка». Інформація про продовження серіалу "Бріджертони" з'явилась ще у січні 2021 року. Новину було оприлюднено за допомогою публікації Society Papers леді Віслдаун (газета героїні серіалі), де підтверджено, що зйомки другого сезону почнуться навесні 2021 року. Інформація про продовження серіалуз'явилась ще у січні 2021 року. Новину було оприлюднено за допомогою публікації Society Papers леді Віслдаун (газета героїні серіалі), де підтверджено, що зйомки другого сезону почнуться навесні 2021 року.

Який сюжет другого сезону "Бріджертонів"

На щастя для фанів серіалу є багато інших відомостей про сім'ю Бріджертон, які можна знайти у серії любовних романів Джулії Квінн, на яких саме базується шоу. В основі книжкової серії – вісім романів, кожен з яких зосереджений на одному із нащадків сім’ї Бріджертон.

Окрім цих восьми історій, Квінн також опублікувала два додаткові збірники пліток леді Віслдаун та низку коротких повістей, що слугують «другими епілогами» для кожної з книг. Поза усім, Квінн нещодавно показала, що зараз вона працює над приквелом до серіалу, який висвітлюватиме історію Бріджертонів у дитинстві.

Книга Джулії Квінн «Герцог і я» / Фото Amazon

У першому сезоні відбуваються події з першої книги із серії Квінн «Герцог і я», то ж логічно, що другий сезон надихнеться другою книгою «Віконт, який мене любив». Ця історія розповідає про старшого Бріджертона, Ентоні, про його власні пошуки любові у класичному романтично-комедійному сюжеті.

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Нові персонажі у другому сезоні

Окрім Сімони Ешлі в ролі Кейт Шарма, Hollywood Reporter 5 квітня оголосив, що до основного касту додали ще чотири нових персонажі. Чарітра Чандран ("Алекс Райдер") зіграє Едвіну Шарма, молодшу сестру Кейт, дебютантку, яка шукає справжнього кохання. Шеллі Конн ("Брехун") зіграє матір Кейт та Едвіни, леді Мері Шарма. Калам Лінч ("Благословення") зіграє Тео Шарпа, працьовитого помічника друкаря, а Руперт Янг ("Дорогий Еван Хансен") – Джека, нового персонажа, який не є з книг.