Уже зовсім скоро на стримінговій платформі Netflix відбудеться одна з найнесподіваніших прем'єр 2026 року. У світ вийде четвертий сезон серіалу "Бріджертони".

І поки всі в очікуванні, кінотворці продовжують підігрівати інтерес своїх прихильників. У матеріалі 24 Каналу з посиланням на інстаграм-сторінку Netflix покажемо, як у реальному житті виглядають головні актори 4 сезону "Бріджертонів".

Як виглядають головні герої 4 сезону "Бріджертонів" у реальному житті?

Головною лінією у четвертому сезоні серіалу "Бріджертони" стане історія кохання Бенедикта Бріджертона та Софі Бек. Ці персонажі вже зацікавили величезну кількість прихильників. Вони виглядають гармонійно як у своїх екранних образах, так і поза знімальним майданчиком. Так, на інстаграм-сторінці Netflix.ua опублікували фото акторів на тлі Ейфелевої вежі.

Вони одягнені у стильні ділові костюми та виглядають, мов ідеальна голлівудська пара. Однак уже 29 січня ми побачимо їх у вишуканих вбраннях, які занурять глядачів в іншу епоху.

До речі, днями у мережі з'явилися перші кадри з нового сезону "Бріджертонів". Дивіться фото – за посиланням.

Що відомо про серіал "Бріджертони"?