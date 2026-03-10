5 серіалів, які схожі за вайбом із "Бріджертонами"

Не так давно вийшов у світ 4 сезон "Бріджертонів", як уже творці розпочали знімання нового сезону. Тож допоки є багато часу на очікування чергової історії кохання родини Бріджертонів, пропонуємо вашій увазі схожі кінострічки, які точно не розчарують.

У них є все: історія, кохання, краса і витонченість, етикет, а подекуди навіть жорстокість й ще більш непередбачувані події, ніж у "Бріджертонах". Однак вайб між ними – спільний. 24 Канал розповість, що можна подивитись схожого.

Не пропустіть Кінобитва року: хто боротиметься за Оскар-2026 у номінації "Найкращий актор"

"Тюдори", 2007 – 2010

Кількість сезонів: 4

Рейтинг IMDb: 8,1

Серіал розповідає про правління англійського короля Генріха VIII й події, які відбувались при дворі у XVI столітті. Однією з головних ліній є численні шлюби короля і його бажання мати спадкоємця трону. Через це він вступає у конфлікт з католицькою церквою й створює Англіканську церкву.

"Тюдори": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Мисливиці", 2023 – …

Кількість сезонів: 2

Рейтинг IMDb: 6,6

Події серіалу розгортаються у 1870-х роках у Лондоні. Декілька американок приїздять до Британії, щоб у розпал дебютного сезону знайти собі чоловіка з титулом. На них чекає багато випробувань, адже не так просто стати частиною британського аристократичного суспільства.

"Мисливиці": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Куртизанки", 2017 – 2019

Кількість сезонів: 3

Рейтинг IMDb: 7,7

Дія серіалу розгортається в Лондоні XVIII століття. У центрі історії – власниця борделю, яка має головну мету – забезпечити своїм донькам краще майбутнє.

Маргарет веде запеклу боротьбу за клієнтів і вплив у місті зі своєю суперницею – багатою і впливовою мадам Лідією Квіглі.

"Куртизанки": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Позолочений вік", 2022 – …

Кількість сезонів: 3

Рейтинг IMDb: 8,1

Серіал описує події наприкінці XIX століття у Нью-Йорку – епоху економічного зростання та появи нових заможних людей.

Молода дівчина Маріан Брук переїжджає до родичів у велике місто й стає свідком соціальної боротьби між старою аристократією та новими заможними родинами.

"Позолочений вік": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Джентльмен Джек", 2019 – 2022

Кількість сезонів: 3

Рейтинг IMDb: 8,1

Серіал заснований на реальних щоденниках британської землевласниці Енн Лістер, яка жила у XIX столітті.

Енн повертається до родинного маєтку у Галіфаксі й бере під свій контроль бізнес і землі. Аж раптом у її житті з'являється кохання. Однак, такі стосунки були суворо засуджені суспільством.

"Джентльмен Джек": дивіться онлайн трейлер серіалу

Про що буде 5 сезон "Бріджертонів"?