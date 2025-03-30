Три роки як завершив акторську кар'єру: 5 найкращих фільмів з важкохворим Брюсом Віллісом

30 березня 2022 року сім'я відомого американського актора Брюса Вілліса оголосила, що той іде з професії. Річ у тім, що в у нього діагностували афазію – розлад мови, спричинений пошкодженням головного мозку, який впливає на здатність людини спілкуватися.

З того часу Брюс припинив свою акторську кар'єру та почав приділяти більше часу родині. Кіно 24 підготував добірку найкращих фільмів Вілліса, які захочеться передивлятися.

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"Щасливе число Слевіна" (2006)

Слевін Калевра прилітає в Нью-Йорк, щоб пожити у квартирі свого друга Ніка. Однак в аеропорту на героя несподівано нападають та забирають у нього цінні речі. Опинившись у квартирі, чоловік розуміє, що вдома нікого немає, але згодом з'являються гангстери. Вони запевняють, що Слевін винен їм гроші, тому пропонують угоду – віддати борг або вбити сина великого авторитета.

"Щасливе число Слевіна": дивіться трейлер фільму онлайн

Зауважимо, що раніше ми розповідали про культові бойовики із найкращими сценами, які тримають глядачів в напрузі.

"12 мавп" (1995)

Надворі 2035 рік. Смертельний вірус знищив майже все людство, але ті, хто вижив, змушені переховуватися під землею. В'язня Джеймса Коула відправляють у минуле, щоб з'ясувати, як зупинити епідемію до її початку. Чоловік потрапляє у психіатричну лікарню, де знайомиться з ексцентричним пацієнтом Джеффрі Гоїнсом і починає бачити дивні видіння.

"12 мавп" : дивіться трейлер фільму онлайн

"Королівство повного місяця" (2012)

Події фільму відбуваються у 1960-х роках. Сирота Сем поїхав у літній табір бойскаутів. Там він познайомився з дівчиною Сюзі, яка захопила його серце. Закохані підлітки вирішують втекти від дорослих та розпочати нове щасливе життя. Втім, шериф та вожатий табору організовують пошуки пари.

"Королівство повного місяця": дивіться трейлер фільму онлайн

"Останній бойскаут" (1991)

Джо Гелленбек – колишній агент Секретної служби, а нині цинічний приватний детектив, який погоджується на будь-яку роботу. Якось йому доручають охороняти дівчину, але він не очікує, що її вб'ють, а його почнуть переслідувати. Для того щоб зрозуміти, що сталося, Джо має об'єднатися з ексфутболістом Джиммі, який втратив кохану через бандитів.

"Останній бойскаут": дивіться трейлер фільму онлайн

"Армагеддон" (1998)

До Землі наближається гігантський астероїд. Уряди світу в паніці, адже часу обмаль, а шансів врятувати планету майже немає. Директор NASA пропонує відправити групу бурильників у космос, щоб закласти бомбу й підірвати небесного гіганта. Цю команду має очолити Гаррі Стемпер, найкращий фахівець у своїй справі. Тому він разом зі своїм напарником вирушає у місію, де кожна помилка може стати останньою.

"Армагеддон": дивіться трейлер фільму онлайн