Брюс Вілліс йде з кіно через хворобу: який діагноз у голлівудського актора

67-річний американський актор Брюс Вілліс завершує кінокар'єру. Після чуток про хворобу рідні "міцного горішка" оголосили його діагноз – афазія. Це розлад мовлення через ураження мозку.

Про хворобу Брюса Вілліса оголосила його сім'я – екс-дружина Демі Мур, усі їхні три доньки і теперішня кохана Емма Хемінг-Вілліс. У своїх інстаграм-профілях вони опублікували однаковісінькі дописи.

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Як сім'я, ми хотіли поділитися, що наш любий Брюс має деякі проблеми зі здоров'ям. Нещодавно в нього діагностували афазію, яка впливає на його когнітивні здібності. Через це Брюс відмовляється від кар'єри,

– йдеться в повідомленні.

Рідні Брюса Вілліса не стали приховувати, що для них це складний час, тож вони вирішили розділити його з тими, хто по-справжньому любить зірку "Міцного горішка".

"Знаємо, як багато він значить для вас, як і ви для нього. Як завжди каже Брюс: "Живи", і разом ми плануємо зробити саме це", – додали близькі кіноактора.

Брюс Вілліс завершує кінокар'єру: фото

– це набутий розлад мови, який може виникнути після інсульту, травми голови або навіть через пухлину головного мозку. Ця хвороба впливає на здатність говорити, писати й розуміти мову.

Повний текст публікації Демі Мур:

Чудові прихильники Брюса, як сім'я, ми хотіли поділитися, що наш любий Брюс має деякі проблеми зі здоров'ям. Нещодавно в нього діагностували афазію, яка впливає на його когнітивні здібності. Через це Брюс відмовляється від кар'єри, яка так багато значила для нього.

Це справді складний час для нашої сім'ї, і ми дуже вдячні за вашу любов, співчуття та підтримку. Ми йдемо через це як міцна сімейна одиниця і хочемо залучити його шанувальників, тому що знаємо, як багато він значить для вас, як і ви для нього. Як завжди каже Брюс: "Живи", і разом ми плануємо зробити саме це.

Любимо, Емма, Демі, Румер, Скаут, Таллула, Мейбл і Евелін.