Леді Гага приміряла весільну сукню на зйомках "Будинку Гуччі": перші фото

В Італії тривають зйомки захопливої драми Рідлі Скотта "Будинок Гуччі". Папараці сфотографували виконавицю головної ролі Леді Гагу у розкішній весільній сукні.

Нові знімки Леді Гаги зі зйомок драми "Будинок Гуччі", мабуть, вже не дивують її прихильників. Ледь не щодня італійські папараці роблять десятки знімків, адже в час пандемії коронавірусу вулиці міст порожні, а тому відстежити нові локації фільму не складно. Однак останні світлини актриси таки зуміють вразити!

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На кадрах можна побачити, як Леді Гага крокує до церкви у розкішній весільній сукні. Вбрання відповідало трендам того часу, а тому не прикривало взуття нареченої. Також виднілось красиве мереживо і бісер, що прикрашали сукню, і довгий шлейф. Образ Леді Гаги кіновиробники доповнили довгою фатою і об'ємною зачіскою, яку полюбляла робити дружина Гуччі Патриція.

А на інших кадрах Леді Гага красувалась у білій короткій сукні і бежевій шубці.

"Будинок Гуччі": коротко про фільм

Автори проєкту "Будинок Гуччі" поки тримають всі деталі стрічки у секреті. Однак вже відомо, що драма розкаже про стосунки знаменитого дизайнера Мауріціо Гуччі з його дружиною Патрицією. Стрічка не тільки висвітлить події останніх днів життя модельєра, але й історію його кохання.

Як відомо, саме Патриція стала замовницею вбивства свого чоловіка. Тому її образ у фільмі "Будинок Гуччі" покажуть у деталях.

Головні актори фільму "Будинок Гуччі":

Леді Гага – Патриція Реджані, колишня дружина Гуччі

– Патриція Реджані, колишня дружина Гуччі Адам Драйвер – дизайнера Мауріціо Гуччі

Каміль Коттен – коханка Гуччі Паола Франкі

– коханка Гуччі Паола Франкі Джеремі Айронс – батько дизайнера Родольфо

– батько дизайнера Родольфо Аль Пачіно – дядько Гуччі Альдо

Джаред Лето – племінник дизайнера Паоло

Сальма Гаєк – подруга Патриції Піна Ауріемма