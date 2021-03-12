На стилі: Леді Гага приміряла картате пальто для зйомок фільму про Гуччі

Фільм про одного з найзнаменитіших дизайнерів в історії не може бути позбавленим стилю. А тому мережу вже підкорюють ефектні фото Леді Гаги, зроблені на знімальному майданчику фільму "Будинок Гуччі".

Знімками поділився італійський фотограф Вітторіо Зуніно Челотто. На його кадрах можна побачити, що Леді Гага красуватиметься у фільмі "Будинок Гуччі" у стильному картатому пальті, що нагадувало Burberry. Вбрання стилісти доповнили вінтажною хусткою, зав'язаною на шиї актриси.

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Ретро-стиль підібрали і для актора Адама Драйвера, який постав на одному з фото у тренчі, сорочці та смугастій кофті. Ще більшої атмосферності його вигляду додали великі окуляри, що нагадували ті, які носив Мауріціо Гуччі.

Про те, що зйомки фільму "Будинок Гуччі" перебувають у самому розпалі, свідчить другий вихід головних акторів стрічки. Тут Леді Гага вже приміряла сукню в горошок, яка і в 2021 році є трендовою, а Адам Драйвер супроводжував її в класичному костюмі. Здається, для глядачів створюють одну з найстильніших драм за останні роки.

"Будинок Гуччі": сюжет та актори

Рідлі Скотт тільки в 2021 році взявся до своєї екранізації історії життя Мауріціо Гуччі з його дружиною Патрицією. Спершу подружжя здавалось бездоганним. Однак у 1985 році шлюб дав тріщину, коли дизайнер під приводом відрядження покинув сімейний маєток та переїхав до своєї значно молодшої коханки. Тільки у 1991 році Мауріціо і Патриція офіційно розлучились, а вже за 4 роки після цього жінка стала замовником його вбивства.

Якими були стосунки родини Гуччі та що призвело до трагедії – автори відтворять у художньому фільмі. "Будинок Гуччі" не буде документальним проєктом, а тому не варто очікувати, що всі факти, показані у фільмі, будуть правдивими.

Акторський склад фільму "Будинок Гуччі":

Леді Гага

Адам Драйвер

Джаред Лето

Аль Пачіно

Джеремі Айронс

Джек Г'юстон

Рів Карні

Наразі зйомки "Будинку Гуччі" відбуваються у Мілані. Кілька днів знімальна група перебувала у Римі. Які ще італійські міста потраплять у кадри фільму – поки невідомо.