"Будинок з прислугою" із Рупертом Ґрінтом: глядачів нажахав тизер до серіалу
Джерело:ютуб Apple TV
Сервіс Apple TV+ опублікував тизер третього сезону серіалу-хорору "Будинок з прислугою" М. Найта Ш'ямалана. Перша серія з’явиться 21 січня 2022 року, а наступні будуть виходити щоп’ятниці.
Сюжет фільму жахів
У центрі сюжету – сімейна пара, яка пережила смерть сина. Не годні впоратися з горем, вони йдуть до психолога, який радить їм купити живу ляльку. Однак, з цією покупкою, у будинку починають відбуватися страшні речі.
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Що показали у ролику
У ролику панує моторошна та напружена атмосфера. У ньому ми бачимо Дороті після трьох місяців подій другого сезону. Вона налякана загрозою таємничого культу "Церква малих святих", про який ми дізналися у фіналі.
Я чекатиму їх тут, і я захищатиму свою родину,
– каже налякана і рішуча Дороті.
Акторський склад
З нових акторів у цьому сезоні ми побачимо Суніту Мані, а решта повернуться до своїх ролей:
- Лорен Амброуз;
- Тобі Кеббелл;
- Нелл Тайгер Фрі;
- Руперт Ґрінт.
"Будинок з прислугою" 2021: дивіться тизер до третього сезону