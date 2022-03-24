"Будьмо разом: і в роботі, і у війні": Катерина Вишневська презентувала серіал "Кордон"

Директорка з розвитку та копродукції FILM.UA Group Катерина Вишневська на Series Mania 2022 з колегами із Хорватії презентувала новий проєкт "Кордон". Про що розповідає драма – читайте на Кіно 24.

Фестиваль Series Mania в 12-те проходить у містечку Лілль (Франція) та традиційно збирає провідних виробників серіалів у всьому світі. Цьогоріч FILM.UA у партнерстві з Drugi Plan (Хорватія) представили проєкт "Кордон" поза конкурсною програмою. Про це 24 каналу повідомила пресслужба картини.

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Презентація проєкту відбулася 22 березня за участі Катерини Вишневської, директорки з розвитку та копродукції FILM.UA.

Катерина Вишневська презентувала серіал "Кордон" і підтримала Україну

Катерина встигла поділитися своїми думками та переживаннями й щодо ситуації, що склалася в Україні внаслідок військової агресії з боку Росії та вкотре закликала світову кіноспільноту підтримати країну на інформаційному фронті.

Продюсерка наголосила, що "Кордон" – про пошук відповіді на питання "ким я є". Новий епізод серіалу – нове звернення. Ці питання порушуються чи не щодня, зокрема народами країн-сусідів – Словаччини, Словенії, Угорщини… Наш досвід, станом на сьогодні, є найбільш релевантним. Уже понад 8 років ми шукаємо відповіді на ці питання – спочатку на Сході, а відтепер і ледь не по всій території нашої квітучої країни. І поки ми боремося за це право, проливаючи кров відважних українських героїв, ми захищаємо ще й цінності та прагнення усієї Європи".

Катерина подякувала кожному, хто, знаходиться поза епіцентром бойових дій, і думає, що робить недостатньо. Адже продюсерка "впевнена, що кожен має свій час і місце у цій війні, яка є не лише українською, а і європейською".

Війна – це не просто слово, це – дія. Будьмо разом: і в роботі, і у війні,

– зазначила Катерина Вишневська, директорка з розвитку та копродукції FILM.UA.

Зараз ми всі як ніколи єдині. Задача кожного з нас – боронити та прославляти Україну, зокрема на інформаційно-культурному фронті.