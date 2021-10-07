"Буремний шлях" повернеться на екрани: Netflix перезніме серіал про підлітків
Джерело:24 канал
Якщо ви пам’ятаєте, 15 років тому серіал "Буремний шлях" показували у кожному домі. Він був дуже популярним, на ньому виросло ціле покоління підлітків. Днями Netflix заявив, що займеться перезапуском стрічки з новими персонажами та сюжетом і опублікував тизер Rebelde.
У ролику підлітки у шкільній формі йдуть по школі, акцентуючи на своїй брутальності. Вони також по черзі виконують пісню, яка закінчується словами Soy rebelde "Я бунтівний". Прем’єра римейка запланована на 2022 рік.
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Перезапуск "Буремного шляху" (Rebelde) 2022: дивіться тизер онлайн
Netflix взяв до уваги також мексиканський римейк "Буремного шляху" – "Бунтівники". Нагадаємо, в оригінальному аргентинському та мексиканському серіалах було два музичних гурти – Erreway і RBD, які згодом почали гастролювати як незалежні справжні колективи. Звісно у римейку 2022 року сюжет буде тісно переплітатися з музичною індустрією, а героями будуть вокально обдаровані студенти.
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Що відомо про серіал "Буремний шлях"Серіал зображає життя імпульсивних підлітків із багатих та бідних родин, які ходять до престижної школи-інтернату. Всі вони різні, попри те мають сильне відчуття справедливості, прагнуть до свободи й справедливості.
Оригінальний аргентинський серіал виходив з 2002 по 2004 роки та мав два сезони. Мексиканський римейк показували глядачам з 2004 по 2006 роки. Обидва користувалися шаленою популярністю.