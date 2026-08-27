П’ятеро дітей Чарлі Шина: одна — на OnlyFans, інші — подалі від скандалів

Чарлі Шин за своє життя встиг приміряти чимало репутацій: голлівудського ловеласа, скандаліста, зірки ситкому та людини, яка регулярно опинялася в центрі заголовків. І, головне, батьком п’яти дітей.

Як повідомляє HELLO, Шин став батьком дуже рано і, скажемо так, не завжди був найкращим прикладом для своїх дітей. Але зараз актор називав дітей однією з головних причин, через які вирішив позбутися залежності.

Перша донька Чарлі - Кассандра Естевес



Кассандра Естевес / Фото Інстаграм



Першою дитиною Шина стала Кассандра, яка народилась від його шкільного кохання Паули Профіт. Дівчинка народилася у грудні 1984 року, коли майбутній голлівудський скандаліст був лише 19-річним хлопцем.

Попри бурхливе особисте життя, Чарлі залишався частиною важливих моментів життя доньки. У 2010 році він провів Кассандру до вівтаря на її весіллі з Кейсі Гаффманом. А у 2013 році вона стала мамою — у неї народилася донька Луна, онука Чарлі Шина.

Друга донька Самі Шин



Самі Шин / Фото Інстаграм



У березні 2004 року Чарлі та його тодішня дружина Деніз Річардс стали батьками доньки Самі. Вона буквально виросла перед камерами: ще у дитинстві з’явилася в епізоді «Двох з половиною чоловіків», а пізніше — у реаліті-шоу матері Denise Richards: It's Complicated та The Real Housewives of Beverly Hills.

Після 18-річчя Самі почала створювати контент на OnlyFans. Рішення доньки не викликало у батька захвату: Шин прямо заявив, що не підтримує її вибір, хоча визнав, що не може його контролювати. Замість цього він попросив доньку зберігати гідність, творчий підхід і не поступатися власними принципами.

Третя донька - Лола Шин



Лола Шин / Фото Інстаграм



Третя дитина актора ,та друга донька від Деніз Річардс, Лола, народилася у червні 2005 року — через три місяці після того, як її мати подала на розлучення.

На відміну від сестри, Лола не надто прагне до публічності. І, чесно кажучи, це в родині Шина можна вважати цілком зрозумілою стратегією. Вона веде власний подкаст Heavenly Bonded, але загалом тримається осторонь великого медійного життя.

Два сина - Боб і Макс



Боб і Макс / Фото Інстаграм



У березні 2009 року Чарлі та його третя дружина Брук Мюллер стали батьками близнюків Боба і Макса. Хлопчики народилися на шість тижнів раніше терміну.

За даними матеріалу, близнюки нині живуть із батьком. Коли їм було чотири роки, їх вилучили з-під опіки матері. У 2023 році Шин говорив, що переважно сам виховує хлопців, поки їхня мама намагається вирішити власні проблеми. Він описував синів як розумних, веселих і дуже класних підлітків.

Шин і Мюллер мають спільну юридичну опіку, хоча угода 2022 року передбачає, що у випадку рецидиву з боку матері батько може отримати одноосібну опіку.

А як щодо особистого життя іншої голлівудської зірки? Чи у стосунках зараз Том Круз і хто такі його колишні.