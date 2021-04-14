Я би не став себе називати актором, – Чедвік Боузман посмертно розкриє свою історію глядачам

Компанія Netflix готується до прем'єри фільму "Чедвік Боузман: Портрет художника" (Chadwick Boseman: Portrait of an Artist). У документальному проєкті покажуть унікальні кадри з актором, уривки з його інтерв'ю та спогади колег з Голлівуду.

Наразі у Netflix презентували перший трейлер до фільму "Чедвік Боузман: Портрет художника". Відео розпочалось зі слів самого актора, що зворушило мережу.

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Я – Чедвік Боузман, і я художник. Люди називають мене актором. Але я би не став себе називати актором. Я би краще представив себе як художника,

– звернувся Чедвік Боузман.

У цій цитаті зірки Marvel представники Netflix розсекретили, чому документальна стрічка вийде на стрімінговій платформі як "Чедвік Боузман: Портрет художника". Окрім цього, у трейлері розкрили дату прем'єри: фільм презентують 17 квітня 2021 року. За даними People, ролик буде доступний для перегляду упродовж 30 днів.

"Чедвік Боузман: Портрет художника": дивіться трейлер

Окрім самого Чедвіка, у фільмі знялась його колега по стрічці "Ма Рейні: Мати блюзу" Віола Девіс. Актриса згадає, як було працювати з Чедвіком Боузман в його останньому проєкті.

Ми знали, що повинні працювати, коли він був присутній на знімальному майданчику. Він дивився на нашу роботу, був зосереджений на процесі. Це весь Чед,

– згадала Віола Девіс.

Своїми спогадами про Чедвіка Боузмана також поділяться:

зірка "Чорної пантери" Данай Гуріра

актор Дензел Вашингтон, який був кумиром для Чедвіка Боузмана

режисер Спайк Лі

інструктор по акторській майстерності Філісія Рашад, яка була знайома з Чедвіком ще з часів його навчання у Говардському університеті та ін.

Що відомо про смерть Чедвіка Боузмана

Чедвік Боузман помер 28 серпня 2020 року. Тоді йому було всього 43 роки, а раптова смерть шокувала весь світ.

Виявилось, що актор упродовж 4 років боровся з раком товстої кишки. Свій діагноз, за порадою матері, Чедвік Боузман тримав у секреті. З 2016 року американець інкогніто проходив лікування та паралельно знімався у фільмах. Всюди його супроводжувала дружина Сімон Ледвард.

Останній фільм, де знімався актор – "Ма Рейні: Мати блюзу". Прихильники критикували Чедвіка за надмірну худорлявість у цій стрічці, не підозрюючи, що той хворий на рак. Під час зйомок у цій стрічці актор розплакався. Як розповів Джордж С. Вульф, сталось це після того, як Чедвік Боузман відіграв фрагмент, де його герой звертався до Бога. Після смерті талановитого американця автори фільму по-іншому сприйняли цей момент зйомок.

Наразі Чедвіка Боузмана посмертно нагородили престижними преміями Золотий глобус та відзнакою Гільдії кіноакторів. Окрім цього, його роль у "Ма Рейні: Мати блюзу" претендує на Оскар.