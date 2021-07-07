Червона доріжка Каннського фестивалю 2021: найстильніші образи зірок

Міжнародний Каннський кінофестиваль щороку збирає на Лазуровому берегу Франції найвидатніших постатей голлівудського та європейського кіно. Серед них на червоній доріжці також можна побачити видатних моделей та виконавців, які охоче підтримують кінематограф. Канни прийняли перших гостей, які продемонстрували свої найкращі сукні та смокінги.

Безперечно, не без червоної доріжки на Каннському фестивалі! Для світського виходу жінки-знаменитості обрали злегка стримані і водночас сексуальні образи, які вдало підкреслювали їхні форми.

До теми Стартув 74-ий Каннський фестиваль: все, що про нього відомо

Дрес-код цьогорічного Каннського фестивалю – black tie, але зіркові відвідувачі його інтерпретують по-своєму, прийшовши в яскравих та звабливих вбраннях з пір'ям, блискітками, органзою, оголюючи різні частини тіла.

Серед зіркових відвідувачів Каннського фестивалю можна помітити:

Белла Хадід;

Джессіка Честейн;

Джоді Фостер;

Хелен Міррен;

Кендіс Свейнпол;

Карла Бруні;

Соко;

Еліза Сенауі;

Меггі Джилленхол

Мелані Тьєррі

Енді Макдавелл

Маріон Котіяр

Мелані Лоран

Мілен Фармер

Спайк Лі

Ельза Зільберштейн.

Найяскравіші образи з червоної доріжки 74-го Каннського фестивалю

Президент журі Каннського фестивалю Спайк Лі в яскравому рожевому костюмі від Louis Vuitton.

Журі Каннського фестивалю в дивовижних образах.

Адам Драйвер в елегантному смокінгу та можна побачити Маріон Котіяр – головну героїню фільму "Аннет", що відкрив фестиваль в Каннах.

Актриса Джоді Фостер прийшла на червону доріжку в білій красивій та скромній сукні від Givenchy.

Американська модель та актриса Енді Макдавелл зачарувала в сукні з блискітками.



Енді Макдавелл на Каннському фестивалі 2021 / Фото Vianney Le Caer

Модель Белла Хадід в перший день Каннського фестивалю прийшла в елегантному чорно-білій сукні від Jean Paul Gaultier.

Іспанська актриса Естер Експосіто ефектно виглядає у фіолетовій сукні з оголеним животом на червоній доріжці Каннського фестивалю.

Актриса Хелен Міррен приголомшливо виглядала в жовтій сукні від Dolce & Gabbana.



Хелен Міррен на Каннському фестивалі 2021 / Фото Hollywood Life

Актриса і продюсер Меггі Джилленхол прийшла на червону доріжку Канн в елегантній білій сукні з Кейп від Celine.



Меггі Джилленхол на Каннському фестивалі 2021 / Фото Hollywood Life

Модель Кендіс Свейнпол збила з пантелику не тільки своєю красою, а й блискучим костюмом від Etro.



Кендіс Свейнпол на Каннському фестивалі 2021 / Фото Hollywood Life