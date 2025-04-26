"Він створений Богом": інтерв'ю з Марком Дроботом – виконавцем ролі Івасюка у "Червоній руті"

-

"Я познайомився з творчістю Івасюка ще в батьківській хаті: мій батько грав на музичних інструментах і співав мені його пісні. В Шепетівці Хмельницької області, може у класі четвертому-п'ятому – я вперше почув "Червону руту", "Мальви", "Водограй", – пригадує Марк Дробот – заслужений артист України, виконавець ролі Івасюка у майже біографічному мюзиклі "Червона рута".

"Червона рута" – це мюзикл, який не лише розповідає про життя геніального Володимира Івасюка, а й показує, наскільки щирою була його любов до України, рідної мови, пісні, музики. Композитор загинув 46 років тому. Офіційна версія радянської влади – самогубство, однак це зовсім не так. Історія його смерті у Брюховицькому лісі під Львовом досі є таємницею, а винні в імовірному вбивстві не названі й не покарані. Та ми не маємо права забувати про те, що зробив Івасюк для збереження нашої ідентичності.

Журналісти Кіно 24 побували за лаштунками "Червоної рути" й поспілкувалися з Марком напередодні вистави у Львові. Про роль Івасюка, його значення в житті Дробота та популярність "Червоної рути" – читайте далі в рамках проєкту "Інтерв'ю 24".

Не пропустіть Про депресію, коханого, українізацію: щира розмова з зіркою "Парочки слідчих" Юлією Буйновською

Я сам попросився на цю роботу, – як Дробот отримав роль у "Червоній руті"

Роль Володимира Івасюка – перша робота Марка у Національному театрі імені Марії Заньковецької. Актор зізнався, що хотів зіграти цю роль ще тоді, коли тільки почув, що режисер Максим Голенко працюватиме над виставою про Івасюка.

Я сам попросився на цю роботу. Можна сказати, що випросив її. Тоді Максим ще не знав, у якому театрі ставитиме "Червону руту". Але вже тоді я був впевнений, що маю там бути. І дуже вдячний Максиму, що він зупинився саме на мені, це дуже приємно,

– поділився Дробот.



Марк Дробот / Фото Наталі Боднар, 24 Канал

Марк зізнався, що історію про Володю знає ще від батька. Саме Володя є провідником всіх творчих людей. Актор знає, наскільки трагічною та важкою була його доля. Тому для Дробота життєво важливо бути у цій виставі.

"Від колег я часто чув, що не схожий на Івасюка. Що він не так ходив, не так говорив тощо. І я сам це розумію. Я не є Володею. Я – творча людина в запропонованих обставинах. Але мені дуже близька його історія", – каже Марк.

Ця людина постійно жила серцем, – чому Івасюк важливий для Марка Дробота

Володимир Івасюк за своє коротке життя зробив стільки, скільки деякі люди не роблять за значно довший час. Все, що він робив, було наповнене любов'ю. Кожна його робота – це історія. Історія його життя.

Ця людина постійно жила серцем. Я це відчуваю, саме тому він мені дуже близький. Бо все своє творче життя я живу лише серцем. Якщо не відчуваю, то нічого не можу робити. Мені здається, що люди серця – справжні,

– поділився Дробот.

Прем'єра "Червоної рути" відбулася 11 травня 2024 року. І вже майже рік кожна вистава збирає повні зали. Люди сміються, плачуть, проживають кожну хвилину разом з акторами.

"Буде неправильно казати, що я там граю. Ні. Практично щовечора я проживаю його життя", – підсумував актор.



Марк Дробот / Фото Наталі Боднар, 24 Канал

Інколи до акторів приходять глядачі й кажуть, що не знали історію Івасюка. Знали про "Червону руту", його хіти, але не знали про ті випробування, які випали на долю композитора. Але вони все одно прийшли на виставу, бо знали, хто такий Івасюк.

"Я постійно кажу, що Володя – наша українська душа. Він такий світлий, справжній. І це видно в його музиці, в текстах. Я розумію, що квитки на виставу продаються не тому, що в ній граю я. Вистава має попит тим, що це історія про легенду. Ми маємо знати, через що довелося пройти Івасюку. Не дивлячись на все це, він все одно залишився людиною. Справжньою, творчою людиною", – каже Дробот.

Він присутній серед нас, – як творчість Івасюка досі живе в серці кожного українця

Марк зізнається, що у нього таке відчуття, ніби Івасюк – частина його родини. І історія "Червоної рути" чіпляє з першої хвилини й до фінальних оплесків глядачів. А роль Івасюка наразі Дробот вважає найвизначнішою у своїй кар'єрі.

"Він створений Богом. От і все. Бо все, що він робив, він робив з величезною любов'ю. І так має бути. Творчі люди мають робити все з любов'ю. Якщо ми починаємо не бути акторами, а здаватися ними – це вже не про професію. Це про якісь особисті бачення, про самого себе. Я дуже не люблю, коли кажуть, що ти маєш служити театру. Ні. Ти маєш служити професії", – підсумував артист.

У "Червоній руті" Марк Дробот показав шанувальникам ще один свій талант – неймовірно красивий спів. Як зізнається актор, він сам не знав, що вміє співати. І у всіх піснях намагається передати ту справжність, мелодійність, той глибокий сенс, яким наповнена кожна композиція Івасюка.

Їх треба цінувати та любити. Бо Володя живий. Він у цих вуличках. Він присутній серед нас. І саме в цій виставі я теж відчуваю, що він є,

– підкреслив Дробот.



Марк Дробот / Фото Наталі Боднар, 24 Канал

Івасюка забрали від нас рано, але кожна його пісня – жива. Вона звучить у серці кожного українця. А "Червона рута" ще довго буде звучати для тих, хто шукає справжнє – і в музиці, і в житті.