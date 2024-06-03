В Україні стартує міжнародний "Чілдрен Кінофест": чим він особливий цьогоріч

З 7 по 16 червня в Україні проходитиме 11-й "Чілдрен Кінофест". Він відбудеться у гібридному форматі: одна частина програми буде показана у кінотеатрах 11 міст України, інша – онлайн. Кілька фільмів будуть доступні в обох форматах.

Покази фільмів безкоштовні, для цього потрібно просто зареєструватись та переглядати картини у кінотеатрах або онлайн. Про це 24 Каналу розповів програмний директор "Чілдрен Кінофест" Ілля Дядик.

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Як проходитиме "Чілдрен Кінофест"

Ілля Дядик зазначив, що для кінофесту обирали більш розважальні картини, щоб діти могли відволіктись від війни, але досить вдумливі. "Чілдрен Кінофест" має декілька програм. Зокрема, міжнародну, в якій показують повнометражні фільми, мультфільми для дітей, створені дорослими. Переможця визначатимуть діти.

Також є конкурс робіт, які створили українські діти. Це короткометражні мультики та фільми до 8 хвилин. Є 13 картин, які буде оцінювати професійне журі та визначить переможця. Приз – 20 тисяч гривень.

Діти знімають дуже багато. Діти розповідають не тільки про свої повсякденні переживання, але й про війну. У нас є короткометражні фільми, створені з дітьми, які стосуються теми війни,

– підкреслив він.

Захід відбудеться в кінотеатрах Києва, Львова, Вінниці, Житомира, Дніпра, Луцька, Одеси, Полтави, Хмельницького, Чернігова та Запоріжжя. Зокрема, у Запоріжжі локація розташована у бомбосховищі. У решті міст коли буде лунати сигнал повітряної тривоги, глядачі прямуватимуть в укриття.

Для перегляду картин офлайн та онлайн потрібно зареєструватись на сайті. Онлайн-покази доступні з будь-якої точки України.

Програмний директор "Чілдрен Кінофест" наголосив, що такі заходи потрібні, щоб підтримувати, надихати дітей, насамперед відволікати від війни. Зокрема, вони беруть участь у конкурсі дитячих робіт, самостійно вигадують сценарії та знімають на телефон.

"Також ми активно співпрацюємо з організаціями родин військових, щоб родини, діти, дружини, батьки, хто перебуває не на фронті, могли провести цей час разом і не забувати про рідних", – додав Ілля Дядик.

Що відомо про "Чілдрен Кінофест"