Чим здивував повний трейлер вестерну "Гірка помста" з Ідрісом Ельбою
Джерело:ютуб Netflix
Днями Netflix опублікував захопливий повний трейлер гостросюжетного фільму "Гірка помста" з Ідрісом Ельбою в головній ролі. Прем’єра відбудеться 3 листопада 2021 року.
Одним з продюсерів фільму виступив чоловік Бейонсе Шон Картер, відоміший як репер Jay-Z. Режисером став Джеймс Семюель.
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Чим заінтригував трейлер вестерну "Гірка помста"
У фрагментах з трейлеру злочинці влаштовують втечу з в'язниці, розстрілюють пастора у храмі і влаштовують перегони на конях. Нас чекає не зовсім класичний вестерн. За сюжетом темношкірий ковбой Нейт Лав, який народився на рабовласницькій плантації і втік на Дикий Захід, дізнається, що його давній ворог Руфус Бак втікає з-під варти. Нейт вирішує вистежити супротивника і взяти правосуддя у свої руки.
"Гірка помста" 2021: дивіться трейлер
Цікаво. Саундтреком до ролика став новий сингл My Guns Go Bang Кіда Каді і Jay-Z. Стрічка заснована на реальній історії ковбоя Нейта Лава, який жив з 1854 по 1921 рік. Він став відомий завдяки перемозі у змаганнях з верхової їзди, боротьбі з викрадачами худоби і професійним навичкам в стрільбі.
Актори та ролі у фільмі
Джонатан Ріс-Маєрс – Нейт Лав;
Ідріс Ельба – Руфус Бак;
Зазі Бітц – Мері Філдс;
Лейкіт Стенфілд – Кроуфорд Голдсбі;
Делрой Ліндо – Басс Рівз;
Реджина Кінг – Труді Сміт;
Еді Гатегі – Білл Пікетт;
Світова прем'єра вестерна Джеймса Семюеля відбудеться на Лондонському кінофестивалі 6 жовтня. На Netflix "Гірку помста" покажуть 3 листопада 2021 року.