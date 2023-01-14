"Чоловік на ім'я Отто" з Томом Генксом вже в кінотеатрах: чому варто піти на цей фільм

12 січня на великі екрани вийшла комедійна драма "Чоловік на ім'я Отто" з Томом Генксом у головній ролі. Якщо ви ще не вирішили, куди піти з сім'єю у неділю, то далі читайте, чому ця екранізація – чудовий спосіб разом провести час.

"Чоловік на ім'я Отто" – нова екранізація бестселера "Чоловік на ім'я Уве" шведського письменника Фредріка Бакмана від режисера Марка Форстера, повідомляє 24 Канал.

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Сюжет фільму "Чоловік на ім'я Отто"

Спочатку здається, що головний герой Отто ненавидить людей. Він той самий сусід, з яким не хочеться зустрічатися. Чоловіка дратують будь-які прояви радості й навіть людяності. Найбільше Отто докучає Марісоль – вагітна мама двох дітей, яка нещодавно оселилася в будинку по сусідству. Від неї Отто постійно отримує прохання та питання. Щодня стається щось, що заважає йому побути в тиші. Він навіть намагається вчинити самогубство, але постійно щось заважає. Чоловік почувається комфортно лише тоді, коли приходить на могилу до своєї дружини, яка нещодавно померла.

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Чому варто подивитися "Чоловік на ім'я Отто" в кінотеатрах

Вперше бестселер Фредріка Бакмана "Чоловік на ім'я Уве" екранізували у 2015 році. Це зробив шведський режисер і сценарист Ханнес Холм. Кіномани казали, що стрічка ніколи не зрівняється з книгою, але є й ті, хто з захопленням переглядають фільм. Тепер очікуємо на відгуки про голлівудську екранізацію з дворазовим володарем премії Оскар за найкращу чоловічу роль – Томом Генксом.

Кіномани, які вже встигли подивитися прем'єру, зазначають, що перша екранізація є більш емоційною та наближеною до роману Фредріка Бакмана. Однак драматично-комедійний сюжет Марка Форстера також не залишить вас байдужими.

З акторами: Томом Генксом, Маріаною Тревіно, Рейчел Келлер, Камероном Бріттоном, Мануелем Рульфо ви відчуєте різний спектр емоцій. Радість та смуток будуть постійно присутні, а кінцівка цієї екранізації точно розчулить вас. Тому, якщо ви досі не вирішили, як провести час з сім'єю у вихідний день, то похід на цей фільм стане чудовою можливістю відволіктися від важкого сьогодення.



Том Генкс у фільмі "Чоловік на ім'я Отто" / Фото "Планета кіно"

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