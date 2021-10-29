Чому фінальна серія серіалу "Моя улюблена Страшко" розчарувала глядачів: огляд і відгуки

На телеканалі "1+1" 27 жовтня показали фінальну 48-му серію української адаптації "Моя улюблена Страшко". Як виявилося, глядачі очікували більшого, зокрема кардинального перетворення головної героїні, але остання серія не виправдала їхні очікування.

Анастасія Глушко не знімала брекети та не перетворювалася максимально. Редакція Кіно розкаже, чому так відбулося та що, таким чином, хотіли сказати автори стрічки.

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Що про це думає редакція Кіно 24

Ще з самого початку, коли було вирішено адаптувати колумбійський серіал на український лад, творці вирішили, що покажуть нову історію, яка буде віддзеркаленням сучасної реальності, в якій ми живемо. Булінг, мобінг, сексизм, об’єктивація – ми з цими термінами стикаємося на кожному кроці: не лише в школі чи на вулиці, а й на роботі, серед зрілих дорослих людей. У цей час надзвичайно важлива підтримка, душевний спокій і краса. Але! Краса не тільки зовнішня, а й внутрішня. Так, ніхто не має перестати доглядати за собою, не про це розмова. Ми маємо прагнути відчути нашу внутрішню мету. Просто змінити зовнішність – дозволить й надалі оцінювати людей за одягом. Навіть, у саундтреку до серіалу звучить: "Бути красивою серцем – найважливіше за все це". Позаяк людина повинна мінятися, починаючи зсередини.

Головна героїня Анастасія Глушко власним прикладом показала, що краса – це не лише зовнішні дані, але і якості, які варто розпізнати з перших хвилин – доброта, чесність, вміння співчувати, відданість. Упродовж усіх серій ми бачимо, як, власне, героїня стає впевненішою та сміливішою – красивішою. Вона перестає себе цькувати, ображати й приймає себе такою якою вона є.

"Моя улюблена Страшко": дивіться відео онлайн

Коли у фінальній серії Анастасія виходить до своїх колег у гарному яскравому вбрані, з ніжним макіяжем і зачіскою (але з тими ж брекетами, окулярами та кучерявим волоссям, через яке над неї посміхалися), – колеги не зводять очей. Одні не впізнають зі спини, а інші захоплюються, але кажуть: "Вона така сама". Таким чином, серіал дає зрозуміти, якщо ти сяєш зсередини – ти сяєш і ззовні.

Мені дуже сподобалася фраза подруги Насті, Марини. Коли з’являється Настя, всі її бачать уперше, коли вона перевтілилася і там такий діалог... (між колегами – Кіно 24), що щось змінилося, а Марина каже: "Та ні, вона така сама". І це дуже круто, тобто вона така, яка й була на початку. Це дуже глибоко, я б сказала,

– поділилася Ірина Поплавська.

Особистий щоденник героїні ya_ne_strashko: цікаві факти

Упродовж усього сезону у мережі ставав все популярнішим власний щоденник головної героїні Насті Глушко ya_ne_strashko, в якому вона ділилась власними історіями, переживаннями та особистими проблемами. За інформацією телеканалу "1+1", це було зроблено на підтримку серіалу. А у межах флешмобу #красивасерцем відомі українські зірки ділилися пережитими історіями булінгу. зокрема:

Олександра Заріцька;

Даша Астаф'єва;

MELOVIN;

Анна Різатдінова;

Руслана Писанка;

Стася Ровінська;

Неля Шовкопляс.

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Флешмоб показав значні результати

Зазначимо, флешмоб відбувся за підтримки Громадської правозахисної організації "Ла Страда", а психологи-практики давали поради, як протидіяти емоційному тиску.

За інформацією "1+1", "інтерв'ю зірок, які розповіли про свої історії булінгу, отримали 225 700 переглядів на фейсбуці та 152 500 переглядів на ютубі, загальне охоплення публікацій на Facebook склало 437 169 акаунтів. 148 людей у коментарях розповіли свою історію булінгу, харасменту чи поділились своїми комплексами. Використання хештегу #красивасерцем у тіктоці – 175 відео. Сумарна кількість переглядів – понад 212 тисяч".

За час кампанії особистий щоденник Насті Глушко в Instagram зібрав 3 990 підписників. Сумарна кількість охоплень у постах склала 423 700 людей. Загальна кількість коментарів – 5 317. Сумарна кількість переглядів відео в ТікТок за хештегом #мояулюбленастрашко – 2,4 млн,

– доповнює "1+1".

Що трапилося у фінальній серії "Моя улюблена Страшко"

В останній серії вся компанія святкує День народження Bonvisage. Брат Яніни Георгій надалі намагається викрити генерального директора фірми Максима Валерійовича Бондаренка. На жаль, цього разу йому все вдається, звісно, за участю секретарки Ольги. Георгій зізнався Максиму, що все знає про підставну фірму і, щоб не посадити його за ґрати, запропонував відмовитися від своїх акцій. Макс, щоб врятувати себе і захистити Настю, із грудкою в горлі, погоджується.

Заради мене Макс зробив такий вчинок, на який я навіть не могла розраховувати. Він відмовився від усього, аби врятувати мене. Цей вчинок перекрив усі мої сумніви, адже ніхто не робив подібного заради мене. Я завжди бачила у Максі ці якості та інколи мені здавалось, що це все омана і я просто вигадала його таким,

– говорить Настя.

Щодо інших сюжетних ліній:

Микола Скиба нарешті отримав те, чого хотів, – поцілунок Ольги. Дівчина, здається, довірилася хлопцю;

Максим признався Яніні, що не кохає її;

Кур’єр Іван знайшов собі дівчину, розчарувавши Марину. Тобто тут подіяло правило: "Цінуєш, коли втрачаєш".

В останні хвилини Максим та Настя пристрасно поцілувалися, а на екрані з’явився надпис "Далі буде".



Поцілунок Макса та Насті у фінальній серії "Моя улюблена Страшко" / Скриншот з серіалу / Megogo

"В останній серії сезону моя героїня переконується в тому, наскільки вона красива. Як правильно помітила її подруга, "вона залишилась тою самою, просто припинила ховатись". Це відкриття, з яким деякий час потрібно пожити та прийняти, це величезний шлях, яким вона іще буде йти. Настя десь підсвідомо починає розуміти, що вона набагато сильніша і талановитіша, ніж думала. Їй усе під силу. Знайомство з самою собою – це дуже довгий процес, осягаючи який тобі постійно стають доступними абсолютно неймовірні відкриття про тебе самого", – розказала акторка Ірина Поплавська про свою героїню.

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Як відреагували глядачі серіалу "Моя улюблена Страшко" та на який фінал очікували

Чому глядачі розчаровані? Бо очікували більшого. У коментарях до постів "1+1" в інстаграмі та на Megogo вони зазначили:

"Я очікувала, що Настя зовні більше зміниться, брекети зніме і лінзи змінить замість окулярів, тому що так нічого і не змінилося, просто сукню одягла і чубок уклала";

"Крім відкритого декольте нічого не змінилося";

"Пушкарьову хоч змінили й справді дуже, а тут по суті нічого не змінилося";

"Змінили тільки одяг, я чекала більшого. Трохи розчарована";

"Було смішно, коли Яніна не впізнала Настю... Наче щось змінилося";

"Крім відкритого декольте, нічого не змінилось";

"І де зміни? Одяг і зачесали чубчик? Чому не поміняли окуляри й зачіску? Якось перевтілення не дуже".

Окрім цього, шанувальники серіалу з нетерпінням чекають на другий сезон, навіть попри завищені очікування щодо фінальної серії зазначили, що це була розкішна історія і найкраща адаптація серед інших.

"Зараз би писати, що не відбулося змін. Жаль, що для вас зміни – це зовнішність. Тому вони й зробили акцент "щось змінилось, але не розумію що" вона залишилась та сама просто перестала ховатися";

"Дуже сподобався серіал. Це було неймовірно, цікаво й дивовижно, я так рада: за Олю і Миколу, за Настю і Макса, шкода Марину і кур'єра (забула ім'я), а також Яніну. Сподіваюсь на 2 сезон";

"Спочатку думала так собі. Але чим далі, тим цікавіше. Не схожий на російську версію, набагато краще, тепліше, цікавіше. У російській версії одні нерви й крики. А наша версія дарує гарні емоції після кожної серії";

"Це найкраща адаптація, як на мене. А я дивилась навіть "Бетті". Акторський склад вражає";

"Дякую, дивились всією родиною. А от якщо буде другий сезон, то треба провчити брата Макса, Олю відправити на навчання";

"Так ніжно, чуттєво. Без вульгарності. Фінальна сцена – під культову пісню Вакарчука – не неймовірно. Сподіваюся, буде 2 сезон".

Чи буде продовження серіалу

Ймовірно, що так. Вчора, 28 жовтня, у "Сніданку з 1+1" Ірина Поплавська зізналася, що схоже на те, що продовження буде.

Там дійсно така кінцівка "підвішана", її можна по різному сприймати і як незавершену історію, і як завершену в якомусь сенсі, тому все може бути,

– поділилася актриса.

У другому сезоні ми побачимо як розвиваються стосунки Макса та Насті, Олі та Миколи, чи будуть вони разом, що буде з компанією Bonvisage, а також чи звільняться працівники.